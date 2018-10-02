HABER

İtalya’da göçmen dostu belediye başkanına ev hapsi

02.10.2018 21:37 | Son Güncelleme

İtalya’da 2 bin 300 nüfuslu ilçesine yüzlerce sığınmacıyı kabul ederek uluslararası üne kavuşan Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano, “yasa dışı göçe yataklık etmek” suçlamasıyla tutuklandı.

İtalya’da göçmen dostu belediye başkanına ev hapsi

İtalya'da hoşgörü ve başarılı entegrasyonun sembolü olan Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano tutuklandı. İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesinde bulunan ilçenin belediye başkanı, maliye polisi tarafından "yasa dışı göçe yataklık etmek” suçlamasıyla ev hapsine kondu. 60 yaşındaki Lucano ve eşine, göçmenlerle yerli halk arasında kâğıt üstü evlilikler organize etme ve iltica başvurusu reddedilen sığınmacılara oturum belgesi verme suçlamaları yöneltiyor.

Lucano "en etkili 50 dünya lideri” arasında gösterilmişti

Yaklaşık 2 bin 300 nüfuslu Riace'nin belediye başkanı yüzlerce sığınmacıya yer verdiği için uluslararası üne kavuşmuş ve 2016 yılında ABD merkezli Fortune dergisi tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Papa Françesko ve Apple CEO'su Tim Cook gibi isimlerle birlikte "en etkili 50 dünya lideri” arasında gösterilmişti. Sığınmacıları ilçedeki boş evlere de yerleştiren ve ilçe halkı tarafından "Mimmo” olarak anılan Lucano, 2017'de de 10 bin euro tutarındaki Dresden Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Belediye başkanının ev hapsine konmasının bir diğer gerekçesi ise çöp toplama hizmetine dair ihaleler konusunda yasaları çiğnemiş olması. Hâkim, kamu kaynaklarının yanlış yönlendirildiği iddiası konusunda ise delil olmadığına hükmetti ve bu suçlama düştü.

Solculardan ve insan hakları aktivistlerinden tepki

Lucano'nun ev hapsine konması, solcu politikacılar ve insan hakları aktivistleri tarafından siyasi bir karar olarak nitelendirildi.

Göçmen hakları için mücadele eden ve mafya konusunda kaleme aldığı kitap ve röportajlarıyla tanınan gazeteci-yazar Roberto Saviano, "Hükümet bu hukuki soruşturma ile, demokrasinin otokrasiyle yönetilen bir devlete dönüştürülmesinin ilk adımını atıyor” diye konuştu.

Göç karşıtı liderden Facebook'ta alaycı paylaşım

İtalya'da aşırı sağcı Lig partisi (eski adıyla Kuzey Ligi) ile sistem karşıtı popülist Beş Yıldız Hareketi tarafından kurulan ve Haziran ayından bu yana iktidarda olan koalisyon hükümeti, göçmen karşıtı politikalar izliyor. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Lig lideri Matteo Salvini, Riace Belediye Başkanı Lucano hakkındaki karar sonrası Facebook üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Kim bilir, İtalya'yı yine göçmenlerle doldurmak isteyen Saviano ve diğer tüm ‘İyi insanlar' bu karara ne diyecek?”

dpa,rtr/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Irak yeni cumhurbaşkanını belirlediIrak yeni cumhurbaşkanını belirledi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladıErmenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Ziynet Sali bu kez fotoşopsuz paylaştı

Ziynet Sali bu kez fotoşopsuz paylaştı

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

İlginizi Çekebilir

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaş çıkartacak hamle! Rusya resmen açıkladı

Savaş çıkartacak hamle! Rusya resmen açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Gereken önlemleri alacağız

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Gereken önlemleri alacağız

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.