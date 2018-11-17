HABER

İtalya'da göçmen trajedisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 00:57 | Son Güncelleme

Sardunya Adası'na ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 1'i denizde ölü bulunurken, 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi

MADRİD (AA) - İtalya'nın batısındaki Sardunya Adası'na tekneyle ulaşmaya çalışan bir grup düzensiz göçmenden 1'i ölü bulunurken, 9 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

İtalya haber ajansı Ansa'nın Sardunya Adası'ndaki Sant Antioco Liman Müdürlüğü yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, Sahil Güvenlik ekiplerinin bir teknede 3 düzensiz göçmen bulduğu ve denizden de 1 kişinin cesedini çıkardığı bildirildi. Kurtarılan 3 düzensiz göçmenin verdikleri ifadelerde, yola 13 kişi çıktıklarını ve teknenin bozulmasının ardından bazılarının denize atladığını söyledikleri kaydedildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıpları arama çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

İtalya'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin Cezayirli oldukları bildirildi.

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Orta Akdeniz'den geliyorMeteoroloji'den kritik uyarı: Orta Akdeniz'den geliyor
Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıManisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü 9 kayıp Akdeniz'de göçmen trajedisi düzensiz göçmen İtalya

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı: Orta Akdeniz'den geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Orta Akdeniz'den geliyor

Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.