İtalya'da göçmenler azaldı 1 milyar avro tasarruf edildi

Uluslararası Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün (ISPI) yayımladığı raporda, İtalya'ya geçen yıla göre gelen göçmen sayısının büyük ölçüde azaldığı belirtilerek, "Gelen göçmen sayısındaki azalmayla beraber tasarruf edilen miktar, yılda yaklaşık 1 milyar avro civarında gerçekleşti. Böyle devam ederse önümüzdeki ikinci yılda, ortalama 2 milyar avro tasarruf edilmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

ISPI tarafından "Göçmenler: Entegrasyon Zorluğu” başlıklı bir rapor yayımlandı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında bu sene İtalya’ya gelen göçmenlerin yüzde 80 azaldığına işaret edilen raporda, bu sayede önemli miktarda tasarruf sağlandığı bildirildi.

Raporda şunlar kaydedildi:

"Gelen göçmen sayısındaki azalmayla beraber tasarruf edilen miktar yılda yaklaşık 1 milyar avro civarında gerçekleşti. Böyle devam ederse önümüzdeki ikinci yılda, ortalama 2 milyar avro tasarruf edilmesi bekleniyor. Eğer bu miktarlar uygun entegrasyon politikaları için harcanırsa hem mevcut göçmenlere hem de tüm İtalyan nüfusuna önemli katkılarda bulunulabilir.”