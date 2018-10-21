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İtalya’da göçmenlere ırkçı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Brindisi’de meydana gelen olayda göçmenlerden biri ağır yaralandı

İtalya’nın güneyindeki Brindisi kentinde iki göçmen ırkçı saldırıya uğradı, biri ağır yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Brindisi’de iki göçmen cuma gecesi ırkçı saldırıya uğradı.

Beyzbol sopalarıyla saldırıya uğrayan göçmenlerden biri ağır yaralandı.

Saldırıda yaralanan göçmenlerden birinin uzun yıllardır Brindisi’de yaşayan ve çalışan Ganalılar Topluluğu Sekreteri Elija K., diğerinin de yurtta kalan Senegalli bir genç erkek olduğu belirtildi.

Üçüncü bir saldırı girişiminin de genç bir göçmeni hedef aldığı ancak yoldan geçen bir kişinin müdahalesiyle engellendiği öğrenildi.

Olayı soruşturan polisin, saldırıya uğrayan göçmenlerin ifadesini aldığı ve "saldırının gerçekten ırkçı saikle işlenip işlenmediğini belirlemeye çalıştığı" aktarıldı.

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