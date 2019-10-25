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İtalya'da grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Roma'da belediye işçileri 24 saatlik greve gitti

İtalya’nın başkenti Roma’da belediye işçileri 24 saatlik greve giderken, günlük hayat sekteye uğradı.

İtalya Genel İş Konfederasyonu’nun (CGIL) da işçilere destek verdiği grev nedeniyle otobüs şoföründen, temizlik işçisine kadar çok sayıda çalışan, çalışma koşullarını ve belediye yönetimini protesto etmek için dün akşamdan itibaren iş bıraktı.

Roma Belediyesi önünde toplanan bir grup işçi, Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi’yi ıslıklarla protesto ederek istifaya davet etti.

Raggi ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından greve karşı yaptığı açıklamada, "Küçük bir sendikacı grubun, 3 milyon kişinin yaşadığı şehri rehin alma çabasıyla karşı karşıyayız. Vatandaşlar bu haksız grevlerden yoruldu." ifadesini kullandı.

Başkent Roma'daki grev sebebiyle, otobüs, metro, tramvay seferleri sekteye uğrarken, bazı mahallelerde çöplerin toplanmadığı görüldü. Grevden habersiz çok sayıda kişinin de otobüs duraklarında beklediği gözlendi.

İtalyan basını, grevi "Roma için kara gün" ve "Kara cuma" olarak niteledi.

- Çok sayıda uçuş iptal

Roma Belediye işçilerinin grevine ek olarak bugün İtalya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (ENAV) ve hava kontrol memurlarının greve gitmesi çok sayıda uçuşun iptal olmasına yol açtı.

Grev nedeniyle İtalyan ulusal hava yolu firması Alitalia’nın bugün yapması planlanan 240 uçuşu, Türk Hava Yolları'nın da Milano, Roma ve Venedik'e yapılacak üç seferi karşılıklı iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
grev işçiler İtalya Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi Roma Belediyesi

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