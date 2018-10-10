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İtalya'da hakime çocuğa cinsel istismardan hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Messina'da bir hakim, "çocuğa cinsel istismar ve porno" suçlarından 7 yıl hapis cezası aldı

İtalya'nın güneyindeki Messina kentinde görevli hakime, "çocuğa cinsel istismar ve çocuk pornosu" suçlarından 7 yıl hapis cezası verildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Messina İstinaf Mahkemesi Hakimi Gaetano Maria Amato, "çocuğa cinsel istismar ve çocuk pornosu" suçlarından 7 yıl hapisle cezalandırıldı.

58 yaşındaki hakim, geçen seneden bu yana cinsel rahatsızlıklara yönelik bir merkezde hapiste tutuluyor.

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