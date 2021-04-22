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İtalya'da hastanede görevli memur '15 yıl işe gitmedi, bu sürede 538 bin euro maaş aldı'

22.04.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan medyasındaki haberlere göre ülkenin güneyindeki bir hastanede çalışıyor görünen devlet memuru, 15 yıl hiç işe gitmeden toplam 538 bin euro maaş almakla suçlandı.

İtalya'da hastanede görevli memur '15 yıl işe gitmedi, bu sürede 538 bin euro maaş aldı'

İtalya'nın güneyinde bir hastanede çalışıyor görünen devlet memurunun, 15 yıl hiç işe gitmeden maaş aldığı iddia edildi.

Adı açıklanmayan kişinin Catanzaro kentindeki Ciaccio Hastanesi'ndeki işine gitmeyi 2005'te bıraktığı, daha sonra çalışmadığı halde 15 yılda toplam 538 bin euro maaş aldığı öne sürülüyor.

Polis memurun 2005'te hastaneye atandığını, bu atamanın ardından hiç işe gitmediğini kaydetti.

İtalyan Haber Ajansı Ansa; memur hakkında sahtecilik, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Memur ayrıca, kendisiyle ilgili disiplin soruşturması açmasını önlemek için müdürünü tehdit etmekle de suçlanıyor.

Polis müdürün daha sonra emekli olduğunu, memurun işe gelmediğinin halefine ya da insan kaynaklarına hiç bildirilmediğini vurguladı.

İddialarla ilgili olarak hastanedeki altı müdür hakkında da soruşturma açıldı.

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