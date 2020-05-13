HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da hükümet 55 milyar euro’luk ekonomik destek paketi açıkladı

İtalya'da hükümet 55 milyar euro’luk ekonomik destek paketi açıkladı

13.05.2020 23:01 | Son Güncelleme

İtalya'da hükümet, ülkede koronavirüs krizinden olumsuz etkilenenlere ve ekonomiye destek amacıyla 55 milyar euro'luk bir paket açıkladı. Kararnameyle, sağlık krizinden olumsuz etkilenen çalışanlar için 25,6 milyar euro'luk fon ayrıldı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'da hükümet 55 milyar euro’luk ekonomik destek paketi açıkladı

İtalya'da hükümet, ülkede koronavirüs krizinden olumsuz etkilenenlere ve ekonomiye destek amacıyla 55 milyar euro'luk bir paket açıkladı.

Bakanlar Kurulu'un bu akşam yaptığı toplantıda kabul edilen paket, "Yeniden Başlatma Kararnamesi" olarak anılıyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, kararnamenin içeriğini ilgili bakanlarla birlikte düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Kararnameyle, sağlık krizinden olumsuz etkilenen çalışanlar için 25,6 milyar euro'luk fon ayrıldı.

Devlet çalışanlara 600-1000 euro arası ödeme yapacak. Geliri olmayan ailelere de 400-800 euro arası "acil durum geliri" bağlanacak.

Başbakan Conte, işletmeler için de "15-16 milyar euro'luk" bir fon ayrıldığını söyledi. İşletmelere vergi, fatura ve kira ödemelerinde destek verilecek.

Ülkede okulların en az Eylül ayına kadar açılması öngörülmüyor.

Bu nedenle çalışan ebeveynlere çocuk bakıcısı yardımı ya da özel izin verilecek.

Sağlık sektörüne 3 milyar 250 milyon euro'luk destekte bulunulacak.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

Başbakan Conte, eğitim sektörüne de yeni öğretmen alımı ve dijitalizasyon amaçlı yatırım yapılacağını açıkladı.

Conte, turizm sektörüne destek amacıyla da belirli bir gelirin altındaki ailelere 500 euro'ya kadar tatil ikramiyesi verileceğini söyledi.

Kayıt dışı göçmen işçilere çalışma ve oturma izni

İtalya'da hükümet geçen Mart ayında da 25 milyar euro'luk bir destek paketi hazırlamıştı.

Bu akşam onaylanan karanamenin geçen ay çıkması planlanıyordu. Ancak koalisyon ortakları arasında, başta kayıt dışı göçmen işçilere oturum izni verilmesi olmak üzere bazı başlıklarda anlaşmazlık yaşandığı için kararnamenin onaylanması gecikti.

İtalya Tarım Bakanı Teresa Bellanova, bu akşamki basın toplantısında gözyaşlarıyla yaptığı açıklamada, kayıt dışı göçmen işçiler konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Bellanova'nın açıklamasına göre tarım sektöründe çalışan kayıt dışı göçmen işçilere çalışma ve oturma izni verilecek.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında... FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında...
DSÖ çalışanlarını ülkeden kovdular!DSÖ çalışanlarını ülkeden kovdular!
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...

En Çok Okunan Haberler

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

İşte son seçim anketinin sonuçları!

İşte son seçim anketinin sonuçları!

Yıllara meydan okuyor! İşte son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte son hali

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

Simpsonlar ile ilgili yeni iddia!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Diğer Haberler
Koronavirüs kabusu! 4 milyon 400 bini aştı

Koronavirüs kabusu! 4 milyon 400 bini aştı

Amerikalı genç Almanya'daki kız arkadaşını görmek için temizlikçi kılığına girdi

Almanya'daki sevgilisi için yasağı deldi ama...

Burundi, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarını ülkeden kovdu

DSÖ çalışanlarını ülkeden kovdular!

ABD yönetimi 'Terörle Mücadelede İşbirliği Yapmayan Ülkeler' listesini açıkladı

ABD yönetimi isimlerini tek tek sıraladı! Dikkat çeken liste

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Kalıcı olarak kalabilir

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 74'e yükseldi

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 27 bin 74'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.