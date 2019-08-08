İtalya'da hükümet krizi

İtalya'da koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevini yürüten aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, "Yüksek hızlı tren oylamasında açıkça çoğunluğun olmadığını gördük. Bir karar alması için parlamentoya gidiyoruz ve sonrasında sözü artık seçmene bırakacağız." ifadesini kullandı.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümetin ortakları arasında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları, dün Senato'da yapımı yıllardır süren Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi üzerine yapılan oylamayla krize dönüştü.

Söz konusu projenin durdurulması için iktidardaki M5S'nin Senatoda verdiği önergenin dün, Lig ve diğer partilerce reddedilmesi, koalisyon ortaklarının gün boyu karşılıklı açıklamalarla birbirilerini suçlaması, Salvini'nin ortaklarıyla ipleri koparmasına yol açtı.

- "Sözü artık seçmene bırakacağız"

Bir süredir koalisyon ortağı M5S'i, büyük projeler başta olmak üzere her şeye "hayır" demekle suçlayan ve bu şekilde devam etmenin faydasız olduğunu savunan Salvini, Başbakan Conte ile bir saati aşan görüşme yaptı.