İtalya'da hükümet krizi

Faşistlikle suçlanmalarına rağmen seçim önerisinin kendilerinden geldiğine dikkati çeken Salvini, "Eğer parlamentodaki parlamenter sayısını azaltacak reform ile yeni yıl bütçesini hazırlamaya varsanız, biz de varız, onları tamamlayalım, sonra da sözü bir an önce İtalyanlara bırakalım." ifadesini kullandı.

Salvini, "Gururluyum. Ne yaptıysam yine yaparım. İtalyanların kararından korkum yok. Bir an önce seçime gidelim." diye konuştu.

M5S ile Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasını sunacağını açıkladığı ve Salvini'ye sert sözlerle yüklendiği genel kurulda, Lig lideri Salvini, Başbakana cevap verdi.

Salvini'nin ay başında, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) büyük projeler başta olmak üzere her şeye "hayır" dediğini öne sürerek çıkardığı kriz ve hükümet için güvenoyu talep etmesinin ardından toplanan Senato Genel Kurulu'nda görüşmeler sürdürülüyor.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, hükümet krizine ilişkin "Ne yaptıysam yine yaparım. İtalyanların kararından korkum yok." dedi.

Salvini, konuşmasının ardından genel kurulu terk ederken, gazetecilerin "hükümetin fişini çektiği" yönündeki yorumları üzerine, "Ben mi çekmişim? O sadece parlamentoda olur. Başbakan, hükümetin fişini çekmek istiyorsa bu onun seçimidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Popülist hükümet başarısız olmuştur"

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) adına konuşan Senatör Matteo Renzi ise "Popülist hükümet başarısız olmuştur." dedi. Renzi, ülkede KDV artışının önüne geçmek için bir an önce hükümet kurulması gerektiğini savundu.

Öte yandan, Conte konuşmasına başlarken Salvini'nin ucunda haç olan tesbihini öpmesi ve son dönemde meydanlarda sıkça dini sembolleri kullanması diğer senatörlerin tepkisini çekti.

5 Yıldız Hareketi adına söz alan Senatör Nicola Morra, Salvini'nin tesbihi öpmesinin "mafyayı çağrıştırdığını", bunların bir içişleri bakanı tarafından mafyaya yönelik verilen mesajlar olduğunu ileri sürdü.

Başbakan Conte de Salvini'nin dini sembolleri kullanmasını eleştirerek, "Sorumluluk sahibi olanlar, siyasi söylemlerle dini sembolleri bir araya getirmekten kaçınmalı." yorumunu yaptı.