İtalya'da hükümet krizi karşılıklı açıklamalarla sürüyor

ROMA (AA) – İtalya’daki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Luigi Di Maio, hükümetleri için güvenoyu isteyerek kriz çıkartan Lig Partisi ile devam etmeyeceklerinin işaretini verdi. Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin geçen hafta çıkardığı ve partisinin de Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle zirve yapan kriz, İtalyanların geleneksel yaz tatili haftasında düşük tempoda karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Krizde gözler, 20 Ağustos’taki Senato Genel Kurulu'nun toplantısına çevrilmişken, taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Salvini’nin bugün bir basın toplantısında "M5S ile diyaloğa açık mısınız?" sorusuna, "Bu hükümetin ötesinde sadece seçimler olabilir. Benim telefonum her zaman açık. Değerlendirmeleri başkalarına bırakıyorum" şeklindeki yanıtı, M5S cephesinde geri dönüş sinyali olarak yorumlandı. M5S lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio, Facebook'tan yaptığı paylaşımında, "O şimdi pişman oldu ama omlet çoktan pişti. Herkes kendi kaderinin yaratıcısı. Bol şans. 20 Ağustos'ta biz Lig'in istediği güvenoyunda Başbakan Conte'nin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Di Maio, kendilerini seçimden korkmak ve koltuğa yapışmakla suçlayan Salvini'nin erken seçim çağrısıyla bozduğu hükümette bakanlık görevine devam ettiğine dikkati çekti. Ülkede, salı günü toplanacak Senato Genel Kurulu'nda, Başbakan Conte’nin mevcut siyasi duruma ilişkin bir konuşma yapması ve bu konuşmanın akabinde krizin seyrinin belli olması bekleniyor. Senato Genel Kurulu, geçen salı da Lig'in güven oylamasının öne alınmasını istemesi sebebiyle olağanüstü toplanmış ancak Lig'in önergeleri, M5S ile ana muhalefet Demokratik Parti'nin oylarıyla reddedilmişti. -Sarı-yeşil koalisyon krizde Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda geçen hafta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti. Koalisyon ortağı M5S'nin lideri Di Maio ise Lig'i, seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım, sonra da seçimlere gidelim." açıklamasını yapmıştı.