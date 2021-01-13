İtalya'da hükümet krizi: Koalisyonun küçük ortağı bakanlarını çekti

İtalya'da Eylül 2019'dan bu yana iktidarda olan koalisyon hükümetinin ortaklarından birinin çekilmesi nedeniyle siyasi kriz yaşanıyor. Koalisyonun küçük ortaklarından Yaşayan İtalya (Italia Viva) partisi, başta Avrupa Birliği'nin sağladığı pandemi yardım fonunun yönetimi olmak üzere birçok konuda Başbakan Giuseppe Conte ile anlaşmazlık yaşandığı gerekçesiyle hükümetteki iki bakanının istifa ettiğini açıkladı. Eski başbakanlardan Matteo Renzi'nin liderliğindeki Yaşayan İtalya partisinin desteğini çekmesi koalisyon hükümetinin parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesine yol açacak. Ancak Renzi, pandemi yardımları gibi kararlarda parlamentoda destek vereceklerini de söyledi ve "Mevcut çoğunluk formülünde bir hükümete destek vermeye hazırız" dedi. Büyük ortakları popülist 5 Yıldız Hareketi ve merkez-soldaki Demokratik Parti olan koalisyon hükümetinin, 315 üyeli Senato'da 166, 630 üyeli Temsilciler Meclisi'nde de 346 sandalyesi bulunuyordu. Senato'daki bu sandalyelerden 18'i, Temsilciler Meclisi'nde de 30'u Yaşayan İtalya'ya ait.

Erken seçim uzak ihtimal Hükümetin ilk aşamada mevcut parlamentoda yeni bir çoğunluk formülü arayışına girmesi bekleniyor. Karma grup ve merkez sağdan da destek arayışıyla çoğunluğu sağlama çalışmalarına öncelik verileceği tahmin ediliyor. Ancak Başbakan Conte yeni bir çoğunluk formülüne ulaşamazsa, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yeni bir hükümet ihtimalini değerlendirmek için meclisteki diğer partilerle müzakerelere başlayabilir. Olası senaryolar arasında, geniş katılımlı bir hükümete imkan verecek bir ismin başbakanlığa getirilmesi ihtimali de değerlendiriliyor. İtalyan basınında böyle bir durumda başbakanlığa getirilebilmesi muhtemel isimler arasında, eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin de adı geçiyor. Bu seçeneklerin sonuç getirmemesi halinde erken seçimlere gidilmesi de ihtimal dahilinde. Ancak erken seçim seçeneği şu aşamada uzak ihtimal olarak görülüyor. Gerek pandemi dönemindeki lojistik sorunlar, gerekse iktidardaki partilerin olası bir seçimden zaferle çıkma ihtimalinin düşük görünmesi nedeniyle iktidar partilerinin bu seçenekten kaçınmak için formül arayacağı yorumları yapılıyor.