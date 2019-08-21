HABER

İtalya'da hükümet krizinden çıkış yolu aranıyor

21.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

İtalya'da Başbakan Conte'nin istifasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Mattarella'ya çevrildi.

Mattarelle bugün ve yarın siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya geliyor.İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Giuseppe Conte'nin dün akşam istifasını sunmasının ardından hükümet krizinin aşılması için çalışmalara başladı. Mattarella bugün ve yarın parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek, parlamentodaki mevcut dağılımın yeni hükümeti oluşturmaya yetip yetmeyeceğini belirleyecek.

Mevcut durumda koalisyon oluşturulamazsa Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentoyu feshedebilecek. Böylece erken genel seçimlere gidilecek. İtalyan yasalarına göre Cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetmesinden 60 gün sonra erken seçimler yapılabiliyor.

Beş Yıldız Hareketi, son kamuoyu yoklamalarından çıkan kötü sonuçlar nedeniyle erken seçime sıcak bakmıyor. Bu nedenle muhalefetteki sosyal demokrat Demokrat Parti (PD) ile bir ittifak oluşturmanın yollarını arıyor. Beş Yıldız Hareketi ve sosyal demokratlar parlamentoda kılpayı çoğunluğu sağlayabiliyor. Beş Yıldız Hareketi ve sosyal demokratların koalisyon kurmaları halinde Salvini'nin Başbakan olma planları gerçekleşemeyecek.

Salvini'inin umudu erken seçim

Hükümetin istifasına neden olan İçişleri Bakanı ve sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise acilen erken seçime gidilmesini istiyor. Erken seçimin Ekim'de yapılmasını talep eden Salvini, bir sonraki seçimde başbakan olmayı hedefliyor.

Lig Partisi ve Beş Yıldız Hareketi Haziran 2018'de bağımsız Başbakan Conte liderliğinde bir koalisyon hükümeti kurmuştu. Ancak iki parti, son aylarda derin bir krize sürüklendi. Göçmen karşıtı bir politika izleyen Lig Partisi anketlere göre yükselişte, Beş Yıldız Hareketi'nde ise ciddi bir oy kaybı gözleniyor. Seçimlere gidilmesi durumunda Beş Yıldız Hareketi'nin ağır bir yenilgi alması söz konusu. Salvini'nin de daha güçlü bir parti olarak çıkmak için erken seçimlere gitmek istediği tahmin ediliyor.

dpa,Reuters,DW/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onayTarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Husiler ABD'ye ait İHA düşürdü

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Trump önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı: Geri dönsün

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.