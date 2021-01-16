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  4. İtalya’da huzurevinde karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

İtalya’da huzurevinde karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

16.01.2021 19:33 | Son Güncelleme:
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İtalya’da huzurevinde karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

İtalya’da bir huzurevinde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de hastaneye kaldırıldı.İtalya’da acil servis ekipleri, aldıkları çağrı üzerine başkent Roma yakınlarındaki Lanuvio kırsalında bulunan Villa dei Diamanti Huzurevi’ne gitti.

İtalya’da bir huzurevinde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de hastaneye kaldırıldı.
İtalya’da acil servis ekipleri, aldıkları çağrı üzerine başkent Roma yakınlarındaki Lanuvio kırsalında bulunan Villa dei Diamanti Huzurevi’ne gitti. Huzurevine ulaşan acil servis yetkilileri, 5 kişinin cansız bedeni ile karşılaşırken, 7 kişiyi de bilinci kapalı halde buldu. Baygın durumdaki 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Jandarma, huzurevinde yaşanan ölümler hakkında soruşturma başlattı. Yapılan ilk tespitlere göre, olayın nedeninin karbon monoksit zehirlenmesi olduğu tahmin ediliyor.
Lazio Bölgesi Covid-19 Kriz Birimi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, huzurevinin 13 Ocak’ta bir sağlık çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu yaşlıları misafir ettiği duyuruldu.
Villa dei Diamanti Huzurevi’nde 80 ve 100 yaş aralığında 10 misafir ve 2 sağlık çalışanı bulunuyordu.

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