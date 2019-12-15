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İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle kent merkezi boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 22:06 | Son Güncelleme

İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle kent merkezi boşaltıldı

İtalya'nın güneydoğusundaki Brindisi kent merkezi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın etkisiz hale getirilmesi için tahliye edildi.

Brindisi kent merkezindeki bir sinemayı yenileme çalışmaları sırasında 2 Kasım'da bulunan İngiliz yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için kentte çok yönlü operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında, sabah erken saatlerde kente giriş çıkışlar durduruldu. Bombanın etrafındaki 1,5 kilometrekarelik alanda yaşayan yaklaşık 54 bin kişi tahliye edildi ve bölgeye verilen gaz kesildi.

Tahliye işlemlerinin ardından İtalyan ordusunun bomba imha ekipleri, bombayı bulunduğu yerden çıkartarak etkisiz hale getirdi.

Ülke basınında "Bomba Günü" olarak anılan operasyon, kent sakinlerinin öğleden sonra evlerine dönmesiyle olaysız şekilde sona erdi.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bombanın İtalyan ordusunun bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiğini belirterek kritik operasyonda görev alanları tebrik etti.

İtalyan basınında da bir metre uzunluğunda ve 40 kilogram TNT patlayıcı bulunan İngiliz yapımı bombanın 1941'deki bir bombardımanda kente atıldığı ifade edildi.

Times of Malta gazetesinin haberinde, uzmanların, bombanın, Malta'dan kalkan bir İngiliz bombardıman uçağı tarafından bırakılmış olabileceğinin üzerinde durduğu belirtildi.

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