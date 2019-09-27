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İtalya'da iklim değişikliği protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 20:56 | Son Güncelleme

Birçok şehirde binlerce öğrenci küresel ısınma ve çevrenin korunmasına dikkat çekmek için yürüdü

ROMA (AA) – Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı "Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future)" adıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında İtalya'da öğrencilerin katılımıyla yürüyüş ve mitingler düzenledi.

Küresel çapta daha önce 15 Mart ve 24 Mayıs'ta düzenlenen ve bugün üçüncü defa yapılan “İklim Grevi”ne etkinlikleri kapsamında İtalya'da öğrenciler, başkent Roma'nın yanı sıra Milano, Napoli, Torino, Floransa, Palermo gibi büyük şehirlerin yanı sıra ülke genelinde 160 bölgede protesto yürüyüşü ve mitingler gerçekleştirdi.

Protestolarda öğrenciler ellerinde, "Sistemi dağıt, dünyanı koru", "İklimi mahvettiniz", "Evini koru, dünyanı koru" yazılı dövizler taşıdı.

Organizatörlere göre, ülke genelindeki protestolara 1 milyonu aşkın kişi katıldı.

Ülke geneline yayılan iklim grevine Başbakan Giuseppe Conte de kayıtsız kalamayarak destek mesajı paylaştı.

Conte, Twitter hesabından protestolardan çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, "Çok sayıda gencin tutkuyla katıldığı 'Gelecek İçin Cumalar' adıyla düzenlenen etkinliklerden, meydanlardan gelen fotoğraflar olağanüstü. Benim ve hükümetimin bu değişim talebini somut çözümlere çevirme konusunda büyük bir taahhüdümüz var. Hepimizin büyük bir sorumluluğu var." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği İtalya

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