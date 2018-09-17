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İtalya'da İngiliz papaz tacizden gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 22:38 | Son Güncelleme

Roma'da 73 yaşındaki papaz, bir kadını taciz etmekten gözaltına alındı

İtalya'nın başkenti Roma'da İngiliz papaz, bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Roma metrosunda 73 yaşındaki İngiliz papaz bir kadını taciz etti. Olay, Roma’daki merkez tren istasyonu Termini durağında meydana geldi.

Tacize uğrayan kadının papazı takip ettikten sonra polisi aradığı ve olayı ihbar ettiği aktarılan haberde, zanlının, kadının beyanını reddettiği, papaz olduğunu söylediği ve gözaltına alınmaya direndiği kaydedildi.

Habere göre, papaz, görevi yaptırmamak için direnme, cinsel taciz, fiziksel zarar verme şüphesiyle gözaltına alındı.

Hakkında yürütülen soruşturmada zanlının İngiltere’de bir bölgede papaz olduğu ortaya çıktı.

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cinsel taciz İtalya papaz taciz

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