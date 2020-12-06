İtalya’da insan kaçakçısı şebekeye baskın: 19 gözaltı

İtalya’da polisin insan kaçakçılığı yapan şebekeye düzenlediği operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İtalya polisi, düzenlediği baskında insan kaçakçılığı yapan 19 kişiyi gözaltına aldı. İtalya polisinden yapılan açıklamada, şebekenin Afganistan, İran, Irak ve Pakistan’dan göçmenlerin kaçak yollarla Avrupa ülkelerine ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Şebekenin ayrıca göçmenlere konut ve iş sözleşmeleri gibi sahte belgeler hazırlandığı da ortaya çıktı. Göçmenlerin şebekeye Avrupa’ya götürülmeleri karşılığında ortalama 6 bin euro para ödedikleri belirtildi.

