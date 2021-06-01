İtalya'da 'insan kasabı' lakaplı Cosa Nostra mafyası üyesinin tahliyesine tepki: 'Adalet bu değil'

Brusca'nın en dehşet verici eylemlerinden biri de 14 yaşındaki Giuseppe Di Matteo'nun boğularak öldürülmesi ve cesedinin nitrik asitle yok edilmesi emrini vermesiydi.

İtalya'da mafyayla mücadele savcısı Giovanni Falcone'ye suikast düzenleyen, 14 yaşındaki bir çocuğu asitle yok eden, 150 cinayette parmağı olduğunu itiraf eden mafya üyesi Giovanni Brusca, 25 yıl hapis cezasının ardından tahliye edildi.

Giovanni Brusca, 1996'da yakalanmasının ardından devletle iş birliğine giderek savcılara Cosa Nostra ile ilgili bilgi vermeye başladı.

Brusca bu sayede ceza indirimine hak kazandı ve 25 yıl sonra tahliye edildi. 64 yaşındaki Brusca'nın 4 yıl denetimli serbestlik altına kalması bekleniyor.

Öldürdüğü savcı sayesinde serbest kaldı

Brusca'nın devletle iş birliği yaptığı gerekçesiyle ceza indirimi alabilmesi, katlettiği savcı Giovanni Falcone'nin önayak olduğu bir yasal düzenleme sayesinde mümkün oldu.

Brusca'nın tahliyesi İtalya'da geniş çaplı infial yaratırken, Falcone'nin kardeşi Maria Falcone, "Bu haber bana insani açıdan acı veriyor. Ama yasa böyle, üstelik de kardeşimin istediği bir yasa, buna saygı gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Cesedi asitle yok edilen Giuseppe Di Matteo'nun babası Santino Di Matteo ise daha sert tepki gösterdi.

Corriere della Sera gazetesine konuşan Santino Di Matteo, Brusca'nın "devleti kandırdığını" savunarak şunları söyledi:

"Domuz (Brusca'nın lakaplarından biri), oğlum Giuseppe'yi küçüklüğünden beri tanıyordu. Beraber playstation oynuyordu. Ama sonra onu asitle eritti. Bu dehşetin karşılığı 20 yıl mı? Ben bir mezar başında ağlayamıyorum bile ama o şimdi dışarıda yürüyüş yapmaya hazırlanıyor."