İtalya'da ırkçılık karşıtı gösteri

MADRİD (AA) - İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde yoğun katılımlı gösteride ırkçılık protesto edildi.

Sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Milano kent merkezinde düzenlenen gösteriye 250 bin kişinin katıldığı açıklandı.

"HALK... ilk önce kişiler" yazılı pankart arkasında kent merkezindeki caddelerde yürüyen genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi siyasilere "ırkçılığa karşı sesinizi yükseltin" çağrısında bulundu.

Kortejin başında yürüyen isimlerden Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, gazetecilere verdiği demeçte "Bizim İtalya vizyonumuz budur. Ülke için büyük bir anın ve toplum için de dönüm noktasının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Siyaset sadece siyasetçilere bırakmamalı. Milano, başka bir İtalya'nın rehberi olabilir." şeklinde konuştu.

Gösteride yayımlanan manifestoda da toplumda her türlü ayrımcılığa karşı olunduğunun ve farklılıkların korunması gerektiğinin altı çizilerek, "Kişiler odaklı bir dünya istiyoruz. Sistematik bir şekilde yapılan korku politikası ve kültürel ayrımcılık nefreti besliyor ve vatandaşları birinci sınıf ve ikinci sınıf diye ayırıyor. Halbuki bizim için düşman, eşitsizliktir. İyi bir politikanın insan hakları, sosyal ve sivil haklar temeline dayanması gerektiğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.