İtalya'da 'kaçış ustası' ayıya destek yağıyor: 'Bırakın, özgür olsun'

İtalya'da çiftlik hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle "yüksek güvenlikli" kafese kapatılan bir boz ayı, bir yıl içinde iki kez kaçtı. "Kaçış ustası" diye anılan ayının özgür bırakılmasını isteyenlere Çevre Bakanı Sergio Costa da katıldı.

M49 kod adlı 3 yaşındaki erkek boz ayı, hikayesi kitap ve filmlere konu olan Fransız kaçak Henri Charrière'in takma adından esinle "Papillon" (kelebek) olarak anılıyor.

Papillon ilk olarak geçen yıl Temmuz ayında yakalanarak Trentino bölgesindeki Casteller Doğal Yaşam Parkı'nda kapalı bir bölmeye koyulmuştu. Ayı kapatılmasından saatler sonra, 3 elektrikli çit ve 4 metre yüksekliğindeki bir bariyeri aşarak kaçmıştı.

Bu ilk kaçışının ardından İtalya çapında "kaçış ustası" olarak üne kavuşan boz ayı, aylarca arandıktan sonra ancak geçen Nisan'da tekrar yakalanabilmişti.

Papillon'un, Nisan'dan beri tutulduğu bölmeden önceki gece yeniden kaçtığı açıklandı. Haberlere göre Papillon bu kez bölmeyi çevreleyen parmaklıkları parçalayarak kayıplara karıştı.

Sosyal medyada büyük destek

İkinci kez kaçan ayıya, basından ve sosyal medyadan büyük destek geldi. Papillon'un fotoğrafları ve "özgürlüğe kaçışı" bugünkü ulusal gazetelerin baş sayfalarında yer aldı.