İtalya'da kader günü

Son söz Cumhurbaşkanı'nın.Giuseppe Conte'nin başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından hükümetin dağıldığı İtalya'da bugün yeni bir hükümet kurmak için Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın verdiği süre doluyor. Demokrat Parti ile 5 Yıldız Hareketi arasında devam eden koalisyon görüşmeleriyle ilgili bugün akşam saatlerine kadar bir açıklama yapılması bekleniyor. Ancak parti kaynaklarından gelen mesajlar, iki partinin yakınlaşma sağladığı yönünde.

Beş Yıldız Hareketi temsilcileri ile yapılan son görüşme sonrası bir açıklama yapan Demokrat Parti'nin Senato başkanı Andrea Marcucci devam eden çalışmaların meyve vermeye başladığını söyledi. 5 Yıldız Hareketinin Senato temsilcisi Stefano Patuanelli de görüşmelerde iyi bir iklimin hakim olduğunu ifade etti.

İki parti arasında aşılmayı bekleyen en önemli görüş ayrılılıklarından biri Giuseppe Conte'nin başbakanlık görevinde kalıp kalmayacağı. Salı akşamı yapılan görüşmelerde Demokratik Parti'nin, özellikle Dışişleri ve Savunma bakanlıklarını almaları durumunda partisiz Conte'nin görevde kalmasına onay vermeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bir diğer tartışma konusu da 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio'nun başbakan yardımcısı kalıp kalmayacağı.