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İtalya'da kader günü

28.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni bir hükümet mi kurulacak yoksa erken seçime mi gidilecek? Hükümet kurma çalışmalarının sürdüğü İtalya'da bugün karar günü.

İtalya'da kader günü

Son söz Cumhurbaşkanı'nın.Giuseppe Conte'nin başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından hükümetin dağıldığı İtalya'da bugün yeni bir hükümet kurmak için Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın verdiği süre doluyor. Demokrat Parti ile 5 Yıldız Hareketi arasında devam eden koalisyon görüşmeleriyle ilgili bugün akşam saatlerine kadar bir açıklama yapılması bekleniyor. Ancak parti kaynaklarından gelen mesajlar, iki partinin yakınlaşma sağladığı yönünde.

Beş Yıldız Hareketi temsilcileri ile yapılan son görüşme sonrası bir açıklama yapan Demokrat Parti'nin Senato başkanı Andrea Marcucci devam eden çalışmaların meyve vermeye başladığını söyledi. 5 Yıldız Hareketinin Senato temsilcisi Stefano Patuanelli de görüşmelerde iyi bir iklimin hakim olduğunu ifade etti.

İki parti arasında aşılmayı bekleyen en önemli görüş ayrılılıklarından biri Giuseppe Conte'nin başbakanlık görevinde kalıp kalmayacağı. Salı akşamı yapılan görüşmelerde Demokratik Parti'nin, özellikle Dışişleri ve Savunma bakanlıklarını almaları durumunda partisiz Conte'nin görevde kalmasına onay vermeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bir diğer tartışma konusu da 5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio'nun başbakan yardımcısı kalıp kalmayacağı.

Salvini erken seçim istiyor

Ülkedeki hükümet krizi uzun süredir görüş ayrılıkları içinde olan 5 Yıldız Hareketi ile Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin Ağustos ayı başında dağılmasıyla başladı. Kamuoyu anketlerine göre partisi yükselişe geçen Salvini, erken seçim talebiyle hükümetten çekilmişti.

Erken seçim ısrarını sürdüren Salvini, koalisyon görüşmeleriyle ilgili de sert bir açıklama yaptı. Salvini, Roma'da devam eden koalisyon görüşmelerinde bakanlıkların hangi partiye verileceği konusunda "inek pazarlığı" yapıldığını, ancak bunun yerine hükümetin nasıl bir programı olacağı üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Kamuoyu anketlerine göre göçmen karşıtı bir politika izleyen Lig Partisi'nin oyları artırırken Beş Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti'nin şansının ise düşük olduğu gözleniyor. Koalisyon hükümeti için görüşmeler yapan iki parti farklı görüşlere sahip. 5 Yıldız Hareketi, Avrupa Birliği'ne (AB) karşı bir tutum izlerken Demokratik Parti AB yanlısı.

Son gününe giren koalisyon görüşmelerinden yeni bir hükümet çıkmazsa Cumhurbaşkanı Mattarella'nın erken seçim için kararı alması bekleniyor.

AFP/dpa,GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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