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İtalya’da Kawasaki benzeri hastalık vakaları arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırma, COVID-19 ile bağlantısı olabileceği düşünülen çocuk hastalığı vakalarının son bir ay içinde İtalya’da 30 kat arttığını ortaya koydu.

İtalya’da Kawasaki benzeri hastalık vakaları arttı

İtalya'da yapılan bir araştırma, COVID-19 salgını ile birlikte çocuklar arasında Kawasaki hastalığına benzeyen vakaların arttığını gösterdi. Yeni tip koronavirüsün İtalya'da en etkili olduğu bölgelerden Lombardiya'yı kapsayan araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet'da yayımlandı. Araştırma, çocuklarda Kawasaki benzeri hastalık vakalarının salgın öncesi döneme kıyasla 30 kat arttığını ortaya koydu.

Araştırmada son beş yıldaki vakalar ile salgının başladığı 17 Şubat'tan sonra kaydedilen vakalar karşılaştırıldı. Bu dönemde Kawasaki hastalığı benzeri belirtiler gösteren 10 çocuk incelendi.

Araştırma sonucunda, "Geçen ay Kawasaki benzeri hastalıklarda yeni vaka sayısının 30 kat arttığını tespit ettik" denildi. SARS-CoV-2 salgını sırasında çocuklarda Kawasaki hastalığına benzer belirtilerin tespit edildiği belirtilerek, salgının etkili olduğu diğer ülkelerde de çocuklarda bu hastalığın görülebileceği kaydedildi.

Genellikle 5 yaş altı çocuklarda görülen ve nedeni tam olarak bilinmeyen Kawasaki hastalığının, yüksek ateş, ciltte döküntüler, lenf bezlerinin şişmesi ve nadir durumlarda kalp damarlarının şişmesi gibi belirtileri bulunuyor.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19 ile bağlantılı olabileceği düşünülen hastalığın beş günden fazla süren ateş, şiddetli karın ağrısı, ishal veya kusma, derinin renginde değişiklik, solunum güçlüğü gibi belirtileri bulunduğunu belirtti.

Belirtileri gösteren bazı çocuklarda koronavirüs testinin negatif çıkması nedeniyle, hastalığın COVID-19 ile bağlantısı tam olarak tespit edilemiyor. Çocuklarda bu hastalığın İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerde görüldüğü belirtiliyor. Bu hastalık nedeniyle İngiltere ve ABD'de ölüm vakaları da kaydedildi.

İngiltere'de bir çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'de 14 yaşında bir çocuğun Çarşamba günü bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Londra Evelina Çocuk Hastanesi'nden yapılan açıklamada son altı gününü yoğun bakımda geçiren çocuğun koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Hastane Başhekimi Sara Hanna, hastanede buna benzer yaklaşık 50 vakanın bulunduğunu, yarısının taburcu edildiğini söyledi.

ABD'nin New York eyaletinde de COVID-19 geçiren 100'den fazla çocukta haftalar sonra Kawasaki benzeri belirtilerin görüldüğü belirtiliyor. Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, bu çocuklardan en az üçü hayatını kaybetti.

ABD'li yetkililer, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından çocuklarda enflamasyon belirtileri gösteren bu hastalığın ilgili birimlere rapor edilmesi için hastane ve doktorlara bir talimat gönderileceğini duyurdu.

DW,AFP,Reuters/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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