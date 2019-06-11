Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise özellikle İtalya'nın kamu borcundan kaynaklanan Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan sorunların altı çizilerek, İtalyan hükümetinin mali konularda AB ile müzakerelerinde ortak bir strateji belirlenmesi için yeni bir toplantıya ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Üçlü toplantının ardından gazetecilere değerlendirme yapan koalisyon ortağı partilerin liderleri, "olumlu" bir görüşme olduğunu ve "hükümetin devam ettiğini" söyledi.

Başkent Roma'daki Başbakanlık Konutu Palazzo Chigi'de dün akşam yapılan ve yaklaşık 2 saat süren toplantıya Başbakan Conte ile Başbakan Yardımcılarından Lig partisi lideri Matteo Salvini ile M5S lideri Luigi Di Maio katıldı.

İtalya'nın teknokrat Başbakanı Conte, kamu borcundan dolayı İtalya'ya ciddi bir para cezası ve mali baskı öngören ihlal prosedürünün AB tarafından işletilmemesi için ortak strateji ve ekonomik bütçe oluşturulmasını şart koydu.

Diğer yandan "AB'den tek istediğimiz İtalyanların parasını İtalyanlar için kullanılması." diyen Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini de AB'nin ihlal prosedürünü yürürlüğe koymasını engellemek istediklerini ancak bunu yaparken AB'nin kemer sıkma politikalarını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

İtalyan devlet televizyonu Rai'ye konuşan Salvini, "Hükümetin görevi ihlal prosedürünü engellemek ama bunu yaparken vergileri düşürme hedefinin değişmeyeceğinin bilinmesi gerek. Eğer birileri bizden katma değer vergisini ve gelir vergisini yükseltmemizi isterse, karşısında hayır cevabı bulacaktır. İtalyanları güldürmek ve İtalya'yı hızlandırmak için tek yol ailelerin ve şirketlerin vergilerini düşürmektir. Düzensiz göçmen sayısını nasıl düşürdüysek vergileri de düşürmeyi başaracağımızdan eminim." dedi.