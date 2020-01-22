İtalya'da koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Di Maio istifa etti

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin siyasi lideri Luigi Di Maio bu görevden istifa etti.

Luigi Di Maio'nun 5 Yıldız Hareketi'nin liderliğinden istifa etme kararında, iç çekişmelerin ve hareketin seçmen nezdindeki desteğini büyük oranda yitirmesinin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Di Maio bu akşam yaptığı konuşmada, "Görevimi tamamladım. Bugün bir dönem kapanıyor. Hareketin kendisini reformdan geçirmesi gerekiyor" dedi. Di Maio, hareket içindeki "düşmanlar" ve "ihanetlerden" de şikayet etti.

5 Yıldız Hareketi'nin liderliğinden istifa eden Di Maio, hükümetin Dışişleri Bakanı olarak görev yapmayı ise sürdüreceğini açıkladı.

Di Maio'nun istifası, gelecek Pazar günü Emilia-Romagna ve Calabria bölgelerinde yapılacak seçimlerin hemen öncesinde geldi.

5 Yıldız Hareketi'nin her iki bölgede de yenilgiye uğraması bekleniyor.

'Batmakta olan gemisini terk eden kaptan' benzetmesi

Bu nedenle Di Maio'nun bölgesel seçimlerden hemen önce istifası bazı analistler ve siyasetçiler tarafından "bir kaptanın batmakta olan gemisini terk etmesine" benzetiliyor.