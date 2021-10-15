İtalya'da korona belgesi zorunluluğu yürürlüğe girdi

Belgesizleri 1500 euroya varan para cezası bekliyor.İtalya'da çalışanlar artık sadece aşılı, iyileşmiş ya da negatif test sonucuna sahip olduklarını belgelemeleri durumunda işe gidebilecek. Bugün yürürlüğe giren ve "Yeşil pasaport" olarak adlandırılan dijital korona belgesi zorunluluğu uyarınca, durumunu belgeleyemeyenlere 1500 euroya varan para cezası öngörülüyor. Korona belgesi olmadığı için işe gitmeyenler ise ücretsiz izne ayrılacak. Çalışanlarının belgelerini kontrol etmeyen şirketlere 1000 euroya varan para cezaları uygulanacak.

Aşılanmak istemeyenlerin korona test ücretlerini kendileri karşılamaları gerekecek ve bu testler 48 saat geçerli olacak. İtalya'da 23 milyon çalışanı etkileyecek düzenlemeye karşı geçen haftalarda yoğun protesto gösterileri düzenlenmiş, Cumartesi günü Roma'da binlerce kişinin katıldığı gösterilerde taşkınlıklar yaşanmış, polisle göstericiler arasında çıkan arbedede yaralananlar olmuştu. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği bugün de Roma'da protesto gösterileri düzenleniyor.

Hükümet, bu düzenlemeyle iş yerindeki bulaşın ve toplu karantinaların önüne geçmeyi hedefliyor. Belge ibraz zorunluluğu daha önce okullar ve sağlık kuruluşları gibi belli alanlarda yürürlüğe sokulmuştu.

Kaos endişesi

Yeni düzenlemenin başta mal taşımacılığı olmak üzere ekonominin çeşitli alanlarında kaosa yol açması bekleniyor. Özellikle Doğu Avrupalı tır ve kamyon şoförlerinin pek çoğunun korona belgesi bulunmuyor. Bunda Rus Sputnik aşısının Avrupa'da henüz tanınmaması da rol oynuyor.

Şimdiye kadar ücretsiz olan korona testlerine 15 euro ödenecek olması da özellikle merkez sağ ve sağ partilerin tepkisini çekti. Uygulamaya karşı olanlar "Artık işe gitmek için para ödemek zorunda olacağız" çıkışında bulunurken hükümet, aşıların ücretsiz olduğu yanıtını verdi.

İtalya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 85'i en az bir doz aşı olmuş durumda. Hükümet aşılama oranını artırarak günlük hayattaki kısıtlamaların gevşetilmesini hedefliyor. Dijital korona belgesi ibraz edenler için Pazartesi gününden itibaren diskoların yeniden açılması, tiyatro ve sinemalarda tüm sıralara kısıtlamasız oturulabilmesi gibi adımlar atılacak.

dpa / BK,ET

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