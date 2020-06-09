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İtalya'da korona mağdurları dava açıyor

09.06.2020 12:35 | Son Güncelleme

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'nın ardından İtalya'da da mağdurlar, yetkililer hakkında dava açıyor.

İtalya'da korona mağdurları dava açıyor

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlar, ihmal ve yetersizlikle suçladıkları yetkililer hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Facebook'ta kurulan bir gruptan doğan "Noi Denunceremo" (Şikâyet edeceğiz) adlı dernek, 50 ayrı kişisel dava için yarın Bergamo savcılığına başvurmayı planlıyor.

Grup üyelerinden Cristina Longhini, "Birilerinin istifa etmesini ya da özür dilemesini istiyoruz. Birilerinin çıkıp sorumluluk almasını istiyoruz. Ki şu ana kadar kimse böyle bir şey yapmadı" dedi.

İtalyan eczacı Longhini, 65 yaşındaki babasını koronavirüsten kaybetti. Longhini'nin babası, Mart ayı başlarında hastalandı ancak aile doktoru ev ziyaretinde bulunmayı reddetti. Longhini'nin ifadesine göre, ambulans da gönderilmediği için babasının hastaneye kaldırılması birkaç günü buldu. Hastaneye ulaştırıldığındaysa artık çok geçti. Longhini, yabancı gazetecilere video konferans aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Çok sayıda hasta, hastaneye kaldırıldı. Ama çok geçti. Ve bu birçok ölüme neden oldu" dedi.

"İntikam değil adalet"

85 yaşındaki dedesi bir bakımevinde hayatını kaybeden Stefano Fusco da aynı etkinlikte yaptığı açıklamada, yetkililerin "durumu üstünkörü ve amatörce idare ettiğini" söyledi. Grup olarak amaçlarının tazminat değil, adalet olduğunu belirten Fusco, "Dünyadaki tüm altınları getirseniz, bize kaybettiklerimizi geri veremez... Bunun intikamla ilgisi yok. Adaletle ilgisi var" diye ekledi.

Milano kentinin yaklaşık 50 kilometre kuzeydoğundaki Bergamo, İtalya'daki salgının ilk merkeziydi.

Şu ana kadar 235 bini aşkın koronavirüs vakasının tespit edildiği İtalya'da 33 bin 964 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya, koronadan en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler sıralamasında ABD, İngiltere ve Brezilya'nın ardından dördüncü sırada.

İspanya'daki benzer girişim

Koronavirüs salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da da koronavirüs mağduru binlerce aile hükümete toplu dava açmıştı. Üç bini aşkın aile adına geçen ay açılan toplu davada İspanyol hükümetine "taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "yardım yükümlülüğünü yerine getirmeme" suçlamaları yöneltilmişti.

İspanya'da şu ana kadar 27 bin 136 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ülkede bugüne kadar belirlenen vaka sayısıysa 241 binin üzerinde.

DW,dpa / CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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