İtalya'da korona mağdurları dava açıyor

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlar, ihmal ve yetersizlikle suçladıkları yetkililer hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Facebook'ta kurulan bir gruptan doğan "Noi Denunceremo" (Şikâyet edeceğiz) adlı dernek, 50 ayrı kişisel dava için yarın Bergamo savcılığına başvurmayı planlıyor.

Grup üyelerinden Cristina Longhini, "Birilerinin istifa etmesini ya da özür dilemesini istiyoruz. Birilerinin çıkıp sorumluluk almasını istiyoruz. Ki şu ana kadar kimse böyle bir şey yapmadı" dedi.

İtalyan eczacı Longhini, 65 yaşındaki babasını koronavirüsten kaybetti. Longhini'nin babası, Mart ayı başlarında hastalandı ancak aile doktoru ev ziyaretinde bulunmayı reddetti. Longhini'nin ifadesine göre, ambulans da gönderilmediği için babasının hastaneye kaldırılması birkaç günü buldu. Hastaneye ulaştırıldığındaysa artık çok geçti. Longhini, yabancı gazetecilere video konferans aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Çok sayıda hasta, hastaneye kaldırıldı. Ama çok geçti. Ve bu birçok ölüme neden oldu" dedi.