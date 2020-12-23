İtalya’da korona mağdurları hükümete 100 milyon euroluk dava açtı

Covid-19 nedeniyle ölenlerin yakınları İtalyan hükümetinden 100 milyon euro tazminat talep ediyor.İtalya'da koronavirüs nedeniyle yakınlarını kaybeden yaklaşık 500 kişi, yerel ve ulusal yetkililere salgınla mücadelede ihmalkarlık yaptıkları gerekçesi ile 100 milyon euroluk tazminat davası açtı.

Davacılar Başbakan Guiseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve salgının çok şiddetli etkilediği Lombardiya bölgesi Valisi Attilio Fontana’ya karşı Roma'da mahkemeye başvurdu.

Dava Facebook'ta kurulan bir gruptan doğan "Noi Denunceremo" (Mahkemeye gideceğiz) adlı komitenin üyeleri tarafından açıldı. Nisan ayında kurulan grup Haziran ayında Bergamo'da Lombardiya bölgesinde ölenlerin yakınlarını temsil ettiği bir dava açmıştı. Bu dava kapsamında Başbakan Conte'nin yaz aylarında tanık olarak ifadesi alınmıştı.

AVRUPA'DA EN FAZLA ÖLÜM İTALYA'DA

İtalya koronavirüsün Avrupa'da vurduğu ilk ülke olmuştu. Şubat ayında salgının başlamasından bu yana neredeyse 70 bin kişi ülkede yaşamını yitirdi, vaka sayısı DSÖ verilerine göre 2 milyona yaklaştı.