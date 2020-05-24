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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 785'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2020 19:42 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte, Lombardiya Bölgesi hariç 50 artarak 32 bin 785'e çıktı.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 785'e yükseldi

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 1158'lik düşüşle 56 bin 594'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 229 bin 858 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1639'luk artışla 140 bin 479'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte bir bölge hariç, 50 daha artarak 32 bin 785'e ulaştı.

LOMBARDİYA BÖLGESİN'DEN ÖLÜ SAYISI GELMEDİ

Sivil Savunma açıklamasında, ülkede bugüne kadar en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nden son 24 saate ilişkin ölü sayısının gelmediği, 50 ölümün diğer 19 bölgede kayda geçtiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş de sürüyor. Dün 572 olan sayı, bugün 553'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 474 bin 12 test yapıldı. (AA)

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