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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 689'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2020 19:41 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 33 bin 689’a yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 689'a yükseldi

Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 868 düşüşle 38 bin 429'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 13'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 177 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 957 artarak 161 bin 895'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 88 artışla 33 bin 689'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 353 olan sayı, bugün 338'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 49 bin 544 test yapıldı.

Bu arada, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, düzenlediği basın toplantısında, yıl sonuna kadar İtalyanların 3'te 1'ini test etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Arcuri ayrıca Kovid-19 tedavisi görmüş biri geçtiğinde uyarı veren "Immuni" adlı telefon uygulamasının piyasaya sürüldüğü son iki günde 1 milyon 150 bin kişi tarafından indirildiğini bildirdi.

Söz konusu uygulama, kişisel verilerin korunması konusundaki hassasiyet nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Yetkililer de uygulamanın gönüllülük esasına dayandığını açıklamıştı. (AA)

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