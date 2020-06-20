HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2020 19:33 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 610'a yükseldi

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 331'lik düşüşle 21 bin 212'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 275'e ulaştı.

Son 24 saatte 262 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 546'lık artışla 182 bin 453'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 152'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 943 bin 825 test yapıldı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Sisi'den orduya mesaj: Ülke sınırları dışında askeri göreve hazır olunSisi'den orduya mesaj: Ülke sınırları dışında askeri göreve hazır olun
2020 Babalar Günü ne zaman?2020 Babalar Günü ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

Erdoğan'dan baraj açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan baraj açılışında önemli açıklamalar

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Sosyal medyada konuşulan iddiayla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Sosyal medyada konuşulan iddiayla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Diğer Haberler
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den orduya mesaj: Ülke sınırları dışında askeri göreve hazır olun

Sisi'den orduya mesaj: Ülke sınırları dışında askeri göreve hazır olun

Libya ordusu, Hafter'den kurtarılan bölgelerde 190 ceset bulunduğunu açıkladı

Sıcak bölgeden yeni haber: 190 ceset bulundu

Esad rejimi askerlerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 3 ölü, 16 yaralı

Rejim askerlerinin geçişi sırasında patlama

ABD Adalet Bakanlığı ile başsavcısı arasında istifa gerginliği

ABD Adalet Bakanlığı ile başsavcısı arasında istifa gerginliği

Koronavirüs belirtisi göstermeyen hastaların ürettiği antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

Çarpıcı araştırma: Antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.