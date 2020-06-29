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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 744'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 19:18 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 34 bin 744'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 744'e yükseldi

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 185'lik düşüşle 16 bin 496'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 436'ya ulaştı. Son 24 saatte 126 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 305'lik artışla 189 bin 196'ya çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 6 artarak 34 bin 744'e yükseldi. Bugünkü günlük ölüm sayısı, 29 Şubat’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük sayı oldu.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 341 bin 837 test yapıldı.

Diğer yandan, ülkede salgının merkez üssü olan Lombardiya Bölgesi'nde, virüsün yayılmasının devam etmesi sebebiyle 14 Temmuz’a kadar açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi. (AA)

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