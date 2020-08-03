HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 166'ya yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 166'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 19:34 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 35 bin 166'ya yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 166'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

İtalya'da son 24 saatte 159 yeni vaka kaydedildi. Son bir haftadır günlük 200'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, zaman zaman 400'e dayanmıştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 474 oldu. Salgının başlamasından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 248 bin 229'a ulaştı.

İyileşenlerin sayısı bugün 129 artışla 200 bin 589'a çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 12 artarak 35 bin 166'ya yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 6 milyon 940 bin 801 test yapıldı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığının İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) ile yaptığı çalışmada, serolojik testler neticesinde ülkede 1,4 milyon kişide Kovid-19'a karşı antikor gelişmiş olduğu saptandı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Tonlarca saman ve yonca kül olduTonlarca saman ve yonca kül oldu
Adli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleriAdli tatil ne zaman başlıyor? 2020 adli tatil tarihleri

En Çok Okunan Haberler

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Samyeli'nin 16 yaşındaki kızından olay poz!

Samyeli'nin 16 yaşındaki kızından olay poz!

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

3 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gaziantep'teki hayvan çiftliğindeki yangında tonlarca saman ve yonca kül oldu

Tonlarca saman ve yonca kül oldu

43 ilin geçiş güzergahı! 'Kilit Kavşak'ta trafik durdu

43 ilin geçiş güzergahı! 'Kilit Kavşak'ta trafik durdu

Son dakika: MSB'den Bahreyn'e sert tepki!

MSB'den Bahreyn'e sert tepki!

Bir acı haber de Van'dan! Ölü ve yaralılar var

Bir acı haber de Van'dan! Ölü ve yaralılar var

Kaz Dağları eteğinde endişelendiren görüntü

Kaz Dağları eteğinde endişelendiren görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.