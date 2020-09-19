İtalya'da kuralsız elektrikli scooter kullanımı tartışma yaratıyor: 'Elektrikli scooter rodeosu'

İtalya'da son aylarda gittikçe yaygınlaşan elektrikli scooterların kuralsız kullanımı tartışma ve tepkilere yol açıyor.

Elektrikli scooter kullanımının son aylarda yaygınlaşması, hükümetin ve yerel yönetimlerin desteğiyle mümkün oldu.

Hükümet, koronavirüs pandemisi döneminde hem salgın riskinin azaltılması hem de sürdürülebilir ulaşım araçlarına yöneltme amacıyla bisiklet ve elektrikli scooter kullanımını teşvik paketi hazırladı.

"Ulaşım ikramiyesi" teşvik paketiyle, Mayıs-Aralık 2020 tarihleri arasında bisiklet ve elektrikli scooter satın alanlara 500 euroya kadar destek verilmesi öngörülüyor.

Özellikle Milano ve Roma gibi büyük kentlerde de belediyeler, paylaşımlı elektrikli scooter kiralayan çok sayıda şirketle anlaşma yaptı. Milano'da halen 7 şirkete ait 6 bin elektrikli scooter kullanımda.

Ancak bu araçların kuralsız kullanımı bir dizi yeni sorun ve tartışmayı da beraberinde getirdi.

Elektrikli scooter kullanımı için herhangi bir izin ya da ehliyet gerekmemesi, kaza gibi ihtimallere karşı sigorta sisteminin bulunmaması, kullanıcıların trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle eleştiriler artmaya başladı.