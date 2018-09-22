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İtalya'da kurt saldırılarına karşı Kangal köpeği önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 19:26 | Son Güncelleme

Toskana bölgesindeki kurt saldırılarının ardından 2 İtalyan ailenin, Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki bir çiftlikten 8 Kangal yavrusu talep ettiği bildirildi - Çiftliğin sahibi Ümit Taşdelen: "8 yavrumuzu hazırlayıp yola çıkarmayı düşünüyoruz"

SİVAS (AA) - İtalya'nın Toskana bölgesinde meclis üyesi olan Roberto Salvini'nin kurt saldırılarına karşı Kangal köpeği önerisinin ardından 2 İtalyan ailenin, Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki bir çiftlikten 8 Kangal yavrusu talebinde bulunduğu bildirildi.

Altınyayla ilçesindeki Kangal köpeği çiftliğinin sahibi Ümit Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıldır Kangal köpeği yetiştirdiğini, ellerinde 130 damızlık köpek bulunduğunu ve talepleri karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

İtalya'da Siena kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 70 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olması üzerine Toskana Bölge Meclisi Üyesi Salvini'nin, kurt saldırılarına karşı Kangal köpeklerini önerdiğini anımsatan Taşdelen, haberin ardından İtalya'dan 2 ailenin kendilerine ulaştığını belirtti.

Kangal köpeklerinin kurtla çok profesyonel şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Ümit Taşdelen, şunları kaydetti:

"O bölgede kurtlar yoğun olduğu için meclis üyesi Kangal köpeği önerisinde bulunmuştu. Bunun üzerine 2 çiftçi aile talepte bulundu. Biz de onlarla anlaşmamızı gerçekleştirdik. 8 yavrumuzu hazırlayıp yola çıkarmayı düşünüyoruz. Gereken işlemler yapıldıktan sonra inşallah bizi orada temsil edecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle çalışmalarımız devam ediyor, onun haricinde Bakanlıkla da irtibat halindeyiz. İzin geldiğinde yola çıkarmayı düşünüyoruz."

Taşdelen, hazırladıkları 4'ü erkek 8 Kangal yavrusunun hazır beklediğini, prosedürler yerine getirilmeden ve gerekli izinler alınmadan İtalya'ya göndermenin şu anda söz konusu olmadığını da dile getirdi.

Kangal köpeklerinin yurt dışına çıkışının Tarım ve Orman Bakanlığının iznine bağlı olduğunu hatırlatan Ümit Taşdelen, köpeklerin aşılarını yaptıklarını, kimliklerini hazırladıklarını ve görüşmelerin sonuçlanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kangal köpeği Sivas

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