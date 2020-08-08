İtalya'da kürtaj hapı düzenlemesi: Hastaneye yatırılmadan 9 haftaya kadar yasal hale getirildi

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada farmakolojik yöntemle gebeliğe son verilmesi hakkındaki yasal düzenlemenin bu yönde değiştirildiğini duyurdu. Bakan, "bilimsel kanıtlara dayanan" yeni düzenlemeyle, farmakolojik kürtaj seçeneğine hastaneye yatırılma şartı olmaksızın ve gebeliğin 9. haftasına kadar başvurulabileceğini söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Covid-19 İtalya'da yasal kürtajın önündeki engelleri artırıyor" eleştirisinde bulunmuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü, diğer Avrupa hükümetlerinin aksinde İtalya'da pandemi döneminde ilaçla kürtaj seçeneğine erişimin kolaylaştırılması için adım atılmadığını vurgulamıştı.

Kadın örgütleri, bu değişikliğin özellikle koronavirüs pandemisi döneminde daha da acil hale geldiğini belirtiyordu. Pandemi nedeniyle hastanelerin yatak sıkıntısı yaşamasının ve olası risklerin artması nedeniyle "kürtaj hapı" olarak bilinen "RU486" ilacının kullanım şartlarının gevşetilmesi talep ediliyordu.

İtalya'da kadın örgütlerinin uzun süredir talep ettiği kürtaj yasası değişikliğinin kabul edilmesiyle "kürtaj hapı" hastaneye yatırılma gereği olmadan ve 9 haftaya kadar yasal olarak kullanılabilecek.

İtalya'da daha önce bu ilacın kullanımına 7. haftaya kadar izin veriliyor ve prosedür için 3 gün hastaneye yatırılma şartı uygulanıyordu. Bu kuralların değiştirilmesini isteyenler, bazı kadınların 7 hafta içinde hamile olduklarını fark edemediklerini, diğer zorluklar nedeniyle de bu süre içinde kürtaja erişimin engellenebildiğini belirtiyordu.

Sağlık Bakanı Speranza, İtalya'da 1978'de kürtajı suç olmaktan çıkaran 194 sayılı "kürtaj yasasına" atıfta bulunarak yeni yasal düzenlemenin, "bir medeniyet yasası olan 194 sayılı kanunla tam uyum içinde, ileriye doğru atılmış önemli bir adım" olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı'nın bu kararı ve mesajı kadın örgütleri tarafından olumlu karşılandı.

Kadın hakları örgütü "Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz" (Non Una di Meno), bu gelişmeyi "Kazandık" mesajıyla kutladı.

Kadınların tercih hakkını savunan, güvenli kürtaj ve üreme sağlığı kampanyaları yürüten Pro-choice (tercih yanlısı) Ağı da "Bu büyük bir zafer, şimdi sıra uygulamada" şeklinde bir açıklama yaptı. Örgüt, yıllardır bu "harika sonuç" için mücadele ettiklerini vurguladı.