İtalya'da Kurtuluş Günü kutlamaları olaylı geçti

MADRİD (AA) - İtalya'nın Nazi Almanyası'nın işgalinden kurtulmasının anısına her yıl 25 Nisan'da kutlanan Kurtuluş Günü etkinlikleri bu yıl olaylı geçti.
Aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin "Kurtuluş Günü" kutlamaları için Sicilya Adası'nın mafya ile ünlü Corleone kasabasını seçmesi tartışmalara neden oldu.
Salvini, Corleone'de yeni polis karakolunun açılışında yaptığı konuşmada, "Evde rahatça oturmak daha kolay olurdu ama bugün Corleone'ye gelmek ile iyi yaptım. Bugün buraya, mafyaya direnen halka kulak vermek için gelmem doğru bir şeydir. Mafya ile mücadele bizim yaşam hakkımızdır." dedi.
Salvini'nin Corleone ziyareti için, İtalya'nın Nazi işgalinden kurtuluşunu kutladığı Kurtuluş Günü'nü seçmesine başta koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) olmak üzere ülkedeki işçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin temsilcileri tepki gösterdi.
M5S lideri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Lig Partisinden Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Armando Siri'nin istifasını istediklerini hatırlatarak, "Salvini, ülkeyi mafyadan kurtarmak istediğini söylemek için Corleone'ye gidebilir ama önce siyasette mafya ve yolsuzlukla ilgili soruşturmaya karışan tek bir kişinin gölgesini bile önlemek zorunda." dedi.
M5S'den olan Meclis Başkanı Roberto Fico da "İsteyen istediği yere gider. Benim tek söyleyeceğim, mafya ile mücadele her gün yapılıyor. 25 Nisan ise sadece 25 Nisan'da kutlanıyor." açıklamasında bulundu.
- Milano'da Filistin yanlısı gruplar "İsrail terörist devlet" sloganı attı
Kurtuluş Günü dolayısıyla Milano'da yapılan yürüyüşe katılan Yahudi Tugayı adlı grubun geçisi sırasında Filistin yanlısı bazı gruplar "Siyonistler kortejden dışarı", "İsrail terörist devlet" sloganları attı. İki grup arasında sözlü atışmalar yaşandı.
Ayrıca Avusturya'daki Ebensee toplama kampında ölen Carlo Ciocca adlı bir partizana adanan ve Milano'daki bir sokakta bulunan plaketin kimliği belirsiz kişiler tarafından gece ateşe verildiği bildirildi.
İtalya Partizanlar Ulusal Derneği Başkanı Roberto Cenati, olayı "yeni faşist dünyanın provokasyonu" olarak tanımlayarak, bu tip olayların engellenmesinde "siyasi iradenin geçmişte olduğu gibi şimdi de eksik kaldığını" savundu.
Öte yandan İtalya'nın güneyindeki Salerno bölgesinin Sarno Belediye Meclisi, faşist lider Benito Mussolini'ye 23 Mayıs 1923'te verilen fahri vatandaşlık beratını geri alma kararı aldı.
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