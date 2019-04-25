İtalya'da Kurtuluş Günü kutlamaları olaylı geçti

MADRİD (AA) - İtalya'nın Nazi Almanyası'nın işgalinden kurtulmasının anısına her yıl 25 Nisan'da kutlanan Kurtuluş Günü etkinlikleri bu yıl olaylı geçti.

Aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin "Kurtuluş Günü" kutlamaları için Sicilya Adası'nın mafya ile ünlü Corleone kasabasını seçmesi tartışmalara neden oldu.

Salvini, Corleone'de yeni polis karakolunun açılışında yaptığı konuşmada, "Evde rahatça oturmak daha kolay olurdu ama bugün Corleone'ye gelmek ile iyi yaptım. Bugün buraya, mafyaya direnen halka kulak vermek için gelmem doğru bir şeydir. Mafya ile mücadele bizim yaşam hakkımızdır." dedi.

Salvini'nin Corleone ziyareti için, İtalya'nın Nazi işgalinden kurtuluşunu kutladığı Kurtuluş Günü'nü seçmesine başta koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) olmak üzere ülkedeki işçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin temsilcileri tepki gösterdi.

M5S lideri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Lig Partisinden Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Armando Siri'nin istifasını istediklerini hatırlatarak, "Salvini, ülkeyi mafyadan kurtarmak istediğini söylemek için Corleone'ye gidebilir ama önce siyasette mafya ve yolsuzlukla ilgili soruşturmaya karışan tek bir kişinin gölgesini bile önlemek zorunda." dedi.