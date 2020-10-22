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İtalya’da Lazio bölgesi, sokağa çıkma yasağı getiren 3. bölge oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:22 | Son Güncelleme

İtalya’da başkent Roma’nın merkezi olduğu Lazio bölgesi, artan Covid-19 vak’aları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İtalya’da başkent Roma’nın merkezi olduğu Lazio bölgesi, artan Covid-19 vak’aları nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Lazio Bölgesi Başkanı Nicola Zingaretti, Cuma akşamından itibaren 00.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması genelgesini Sağlık Bakanı Roberto Speranza ile birlikte imzaladı. Gece saatlerinde sadece zorunlu hallerde sokağa çıkmaya izin verilecek ve mazeret belgesi talep edilecek.
Öte yandan Lazio’da hastanelerde, 552’si yoğun bakım ünitesi olmak üzere 2 bin 913 yatak Covid-19 vak’alarına ayrıldı. Bölgede uzaktan eğitimin bir ay süre ile orta öğretimde yüzde 50, üniversitelerde ise yüzde 75 seviyesine çıkarılması kararlaştırıldı.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede geçtiğimiz hafta art arda rekor seviyede yeni Covid-19 vak’ası görülmesi üzerine pazar akşamı açıkladığı yeni tedbirler kapsamında kalabalık oluşabilecek yerlerde akşam sokağa çıkma yasağı yetkisini yerel yönetimlere vermişti. Lazio, pazar günü Başbakanı Giuseppe Conte’nin açıkladığı yeni tedbirlerin ardından sokağa çıkma kısıtlaması uygulayan üçüncü bölge oldu. İlk olarak Lombardiya ve Campania Bölge Yerel Yönetimleri hükümet kararları çerçevesinde gece sokağa çıkma yasağı uygulaması talebinde bulunmuştu. Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı Perşembe, Campania ve Lazio bölgerinde ise cuma akşamı yürürlüğe girecek.

Günlük Covid-19 vaka sayısında rekor kırıldı
İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 21 Ekim’de Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 199 yeni vak’anın tespit edilmesi ile günlük vak’a sayısında yeni rekor kırıldı. Ülkede toplam vak’a sayısının 449 bin 648’e ulaştı. Bakanlık son 24 saatte 127 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 832’ye ulaştığını aktardı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının 926’ya yükseldiği belirtilirken, 155 bin 442 aktif korona virüs hastası bulunduğu ifade edildi.

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