HABER

İtalya'da Lig partisi binası önünde bomba patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı Lig partisinin Treviso kentindeki merkezi önünde yaşanan patlamada can ya da mal kaybı olmadı

İtalya'da hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, partisinin kuzeydeki Treviso kentindeki merkezinin önünde basit yapımlı bir bombanın patladığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Salvini, "Treviso kentindeki Villorba'da bulunan Lig binasının önünde basit yapımlı bir bomba patladı." ifadelerini kullandı.

Salvini, olay yerinde patlamamış halde bir bomba da bulunduğunu belirterek, "Bizi durdurmaya çalışıyorlar ama zorbalar ve suçlular bizi korkutamaz. Hadi öncekinden daha güçlü şekilde ilerleyelim." açıklamasını yaptı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, patlama dün gece yaşandı.

Polisten edinilen ilk bilgiye göre, patlama binaya herhangi bir zarar vermedi.

Olay sırasında etrafta kimse olmadığı için yaralanan da olmadı.

İkinci bombanın polis tarafından patlatıldığı öğrenildi.

Lig partisinin bölgedeki bazı yöneticilerinin de polis operasyonu sırasında hazır bulunduğu bildirildi.

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
Çocuklar, ebeveynlerini 'kırmızı düdük'le uyaracakÇocuklar, ebeveynlerini 'kırmızı düdük'le uyaracak
Batman'da oda ve STK temsilcileri, dolar bozdurduBatman'da oda ve STK temsilcileri, dolar bozdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bomba İtalya lig Matteo Salvini patlama Treviso

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.