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İtalya’da limanda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

İtalya’nın Ancona şehrinde bulunan limanda gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı.

İtalya’da limanda patlama

İtalya’nın Ancona şehrinde bulunan limanda gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangının büyük maddi hasara neden olduğu belirtildi.
İtalya’nın Ancona şehrinde bulunan limanda gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İtfaiye yetkilileri yaptığı açıklamada, dumanların gökyüzünü kapladığı yangında çok sayıda deponun ve tırın kullanılamaz hale geldiğini, can kaybı olmadığını bildirdi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın ardından çıkan yangın, 16 itfaiye timinin ortak çalışmasının ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
İtalya Meclisi, dev yangının ardından oluşan duman sebebiyle Ancona şehrinde milli parkları, açık hava spor tesislerini ve tüm eğitim kurumlarını geçici olarak kapatma kararı aldığını açıkladı.
Yerel basın, sıvı nitrojen ve metan gazı üreten fabrikaların çevresinde bulunan depolarda yanıcı sıvıların olduğu iddia ediyor.

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