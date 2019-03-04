HABER

İtalya'da mafyaya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 23:30 | Son Güncelleme

Sicilya Adası merkezli "Cosa Nostra" adlı mafyaya karşı düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı - Gözaltına alınanlar arasında Juventus'un fanatik taraftar grubunun iki lideri de bulunuyor

MADRİD (AA) - İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası merkezli ülkenin en büyük mafyalarından "Cosa Nostra"ya karşı yapılan operasyonda 34 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Palermo Mafya ile Mücadele Savcılığının talimatıyla, Cosa Nostra adlı mafyaya yönelik gerçekleştirilen "Kerkent" adlı operasyon kapsamında ülkenin Sicilya, Calabria ve Emilia Romagna bölgelerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen baskınlarda 34 kişi gözaltına alındı.

İtalyan haber ajanslarının güvenlik ve savcılık kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, yakalanan kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı silah bulundurma, gasp, adam kaçırma, cinsel taciz ve mafya tipi oluşumla suçlandıkları kaydedildi.

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Juventus'un "Bravi ragazzi" adlı fanatik taraftar grubunun iki liderinin de olduğu, bu kişilerin geçmişte uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giydikleri belirtildi.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Kocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdiKocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdi
Özgür Özel: Vaat edecekleri bir şey yokÖzgür Özel: Vaat edecekleri bir şey yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cosa Nostra mafyası İtalya Juventus mafya operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Kremlin duyurdu: Rusya çekildi!

Kremlin duyurdu: Rusya çekildi!

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de akrabasının üzerine düştüğü bebek öldü

Kocaeli'de çok acı olay! Ailesi sinir krizi geçirdi

Süleyman Soylu 'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

04 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

04 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Aydın'da 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Kaybettiği çocuğunu buldu ama...Acı veren olay

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İstanbul'daki feci yangınla ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.