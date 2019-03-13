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İtalya’da mahkemeden skandal karar

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

İtalya’da Yargıtay, 2017 yılındaki bir tecavüz davasında mağdurun tecavüz edilemeyecek kadar çirkin olduğu gerekçesiyle kararı bozan mahkemeye yeniden yargılama emri verdi.İtalya’da 2 erkek i2015 yılında Perulu bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

İtalya’da Yargıtay, 2017 yılındaki bir tecavüz davasında mağdurun tecavüz edilemeyecek kadar çirkin olduğu gerekçesiyle kararı bozan mahkemeye yeniden yargılama emri verdi.
İtalya’da 2 erkek i2015 yılında Perulu bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı. 3 kadın yargıç 2017’de 22 yaşındaki Perulu kadının tecavüz edilemeyecek kadar çirkin olduğuna karar vermiş, tecavüz zanlıları suçlamalardan aklanarak serbest kalmıştı.
Dava ile ilgili notlarda, 3 kadın yargıcın, kadına ait bir fotoğraftan ve sanıklardan birinin kadını telefonuna ’viking’ takma adıyla kaydetmesinden sonuca vardıkları ifadeleri bulunuyordu.
Karar, 2017’de alınmasına rağmen Yargıtay’ın 5 Mart’ta cezayı iptal edip yeniden yargılanma emri verdiğinde ortaya çıktı. Yargıtay yeniden yargılanma kararını gelecek ay açıklayacağını bildirdi.
Temyiz mahkemesinin ortaya çıkan bu kararı İtalya’da tepkiye yol açtı. Cassation Temyiz Mahkemesi’nin dışında toplanan yaklaşık 200 kişi mahkemenin kararını ’utanç’ ve ’öfke’ diye bağırarak protesto etti.

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