İtalya'da meşru müdafaa hakkı genişletiliyor

MADRİD (AA) - İtalya'da sağ görüşlü siyasi partilerin inisiyatifiyle meclise getirilen meşru müdafaa hakkını genişleten yasa tasarısı kabul edilerek nihai oylama için parlamentonun diğer kanadı senatoya gönderildi.

Hükümet ortaklarından aşırı sağ görüşlü Lig partisinin öncülüğünde hazılanan meşru müdafaa yasa tasarısı 373 evet, 104 hayır ve 2 çekimser oy ile kabul edildi. Koalisyon hükümetinin diğer ortağı sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) 25 milletvekili oylama başlamadan önce meclis genel kurul salonunu terk etti.

M5S lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Kesinlik bu Lig partisinin bir yasası. Eğer bu tasarı yasallaşırsa bu daha fazla silah kullanılabileceği anlamına gelecek. Bu bizim ülke modelimiz değil. Vatandaşlar ilk olarak devlet ve onun güvenlik güçleri tarafından korunmalılar." ifadelerini kullandı.

Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise "saygın insanlar için kutsal bir hak olan tasarının bu ay yasallaşacağını" savundu.