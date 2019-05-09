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İtalya'da milletvekili ve senatör sayılarını azaltma girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 21:48 | Son Güncelleme

İtalyan meclisinde yapılan oylamada milletvekili ve senatör sayılarının azaltılmasını öngören anayasa değişiklik önergesi kabul edildi - Önergenin yasallaşması için Senato ve Mecliste yeni oylamalar yapılacak

MADRİD (AA) - İtalya'da milletvekili ve senatör sayılarının azaltılmasını içeren anayasa değişiklik önergesi Meclis'te kabul edilerek yeni oylama için Senato'ya gönderildi.

İtalya'da hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig partisi ile sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketinin (M5S) girişimiyle Senatoda hazırlanan, milletvekili ve senatör sayısının azaltılmasını içeren anayasal değişiklik önergesi meclisteki ilk oylamadan geçti.

Muhalefetteki sağ görüşlü siyasi partilerin de destek verdiği önergeye milletvekillerinden 310'u "evet" oyu verirken, sol görüşlü siyasi partilerdeki milletvekillerinden 107'si "hayır" dedi. Çekimser 5 oyun kullanıldığı oylama sonrası önerge basit çoğunlukla kabul edilerek Senato'ya gönderildi.

Önergenin yasalaşması için Senatoda yapılacak ikinci oylamadan sonra Mecliste son bir oylama yapılması ancak bugün sağlanamayan mutlak çoğunluğun (Meclis'te 316, Senato'da 161) diğer iki oylamada yakalanması gerekiyor.

Söz konusu anayasal değişiklikte mevcut durumda 630 olan milletvekili sayısının 400'e, 315 olan senatör sayısının 200'e indirilmesi öngörülüyor. Ayrıca yurt dışından seçilen milletvekili sayısının 12'den 8'e, senatör sayısının 6'dan 4'e indirilmesi ve ömür boyu senatörlük hakkının en fazla 5 kişiyle sınırlandırılmasını içeren değişiklikler yer alıyor.

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İtalya İtalyan meclisi milletvekili ve senatör sayısının azaltılması

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