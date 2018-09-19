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İtalya'da mültecilerin kaldığı binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

Verona'da kundaklama ihtimali üzerinde de durulan yangında bir kişi hafif yaralandı

İtalya'nın kuzeyindeki Verona kentinde 24 mültecinin de kaldığı bir binada çıkan yangında bir kişi hafif yaralandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, dün gece Verona'nın San Martino Buon Albergo ilçesinde 24 mültecinin de kaldığı kabul merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı.

Yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu olayda bir kişi hafif yaralandı.

Bir motosiklet bayisi ile reklam ofisinin bulunduğu kısımda çıkan yangın ve bunun sonucunda yaşanan patlamanın binanın giriş katında maddi hasara yol açtığı bildirildi.

Binada yaşayan mültecilerin diğer 20 kişiyle tahliye edildiği aktarıldı.

Yetkililerin yangının nedenini ve kundaklama ihtimalini araştırdığı açıklandı.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan San Martino Buon Albergo Belediye Başkanı Franco De Santi, “Neyse ki olayda sadece bir kişi yaralandı, sonuçlar yıkıcı da olabilirdi. Bina ciddi şekilde zarar gördü. Şimdi binanın geri kalan kısmının yaşanabilir olup olmadığını değerlendireceğiz. Bugün teknik denetim yapılacak.” dedi.

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İtalya mülteci Verona yangın

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