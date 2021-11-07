HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da 'Ndrangheta mafyasına karşı dev davada ilk karar: 70 mahkumiyet

İtalya'da 'Ndrangheta mafyasına karşı dev davada ilk karar: 70 mahkumiyet

07.11.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın en güçlü mafya yapılanması 'Ndrangheta'nın hedef alındığı ülkenin en büyük mafya davalarından birinde 70 kişi mahkum edildi.

İtalya'da 'Ndrangheta mafyasına karşı dev davada ilk karar: 70 mahkumiyet

İtalya'nın en güçlü mafya yapılanması 'Ndrangheta'nın hedef alındığı ülkenin en büyük mafya davalarından birinde 70 kişi mahkum edildi.

Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde görülen davada, 'Ndrangheta ile bağlantılı oldukları iddiasıyla yüzlerce kişinin yargılanmasına yıl başında başlamıştı. Hızlı yargılama yolunu seçen 91 sanık hakkındaki karar Cumartesi günü açıklandı. Bu sanıkların 70'i 10 ay ile 20 yıl arası hapis cezaları aldı, 21'i ise beraat etti.

Hızlı yargılama yolunu seçen sanıklar, mahkum edilmeleri halinde ceza indirimine hak kazanıyor. Bu seçenekten faydalanan sanıkların altısı, talep edilen en yüksek ceza olan 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

'Ndrangheta'ya yönelik "Rinascita-Scott" isimli davada 355 sanığın yargılama süreci ise devam ediyor. Davanın büyüklüğü nedeniyle Calabria bölgesindeki Lamezia Terme kentinde 1000'e yakın sandalye kapasiteli özel bir salon kurulmuştu.

Soruşturmayı yürüten Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri bu davanın, 1980'lerde Sicilyalı Cosa Nostra örgütünün hedef alındığı "maksi-davadan" sonra en büyük mafya davası olduğunu vurguluyor.

Cosa Nostra'nın hedef alındığı "maksi-dava" Palermo'da 1986'da başlamış, yargılanan 474 kişiden 343'ü mahkum edilmişti. Bu davanın savcıları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino 1992'de mafya tarafından düzenlenen bombalı saldırılarla öldürülmüştü.

'Ndrangheta ile mücadele çabasıyla tanınan Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri de 30 yıldan uzun süredir polis korumasında yaşıyor.

İtalya'nın en yoksul bölgelerinden olan Calabria'da merkezlenen 'Ndrangheta, ülkenin en güçlü ve zengin mafya örgütü olarak niteleniyor.

İtalya sınırları dışında, Avrupa'da, Amerika'da ve Avustralya'da da faal olan 'Ndrangheta'nın büyük kısmı uyuşturucu kaçakçılığından olmak üzere on milyarlarca Euro yıllık gelir elde ettiği hesaplanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREn küçük modeli crossover'a dönüştü!En küçük modeli crossover'a dönüştü!
PARTNER Çağla Şıkel gizemli arkadaşıyla gecelerde Çağla Şıkel gizemli arkadaşıyla gecelerde
Kuzey Kore’de durum endişe verici: Birçok insan ölebilirKuzey Kore’de durum endişe verici: Birçok insan ölebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu maratona katıldı, göğüs numaraları dikkat çekti

Akşener ve Kılıçdaroğlu maratona katıldı, göğüs numaraları dikkat çekti

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması

Fiziğiyle gündem olan annesi mesajı ifşa etti

Fiziğiyle gündem olan annesi mesajı ifşa etti

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Kolileri alan aracına yükledi! Türk TIR'ını yağmaladılar

Akşener talimat verdi! İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' kararı

Akşener talimat verdi! İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' kararı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Elektrikli ısıtıcı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.