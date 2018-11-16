İtalya'da öğrenciler eğitime yatırım talebiyle sokaklarda

MADRİD (AA) - İtalya'da öğrenci sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, hükümet, eğitimde kemer sıkmaya yönelik politikalar uyguladığı gerekçesiyle protesto edildi.

İtalya haber ajansı ANSA ve ülke basınında yer alan haberlerde, eğitime daha fazla yatırım yapılması ve kesintilerin durdurulması talebiyle 70'ten fazla kentte sokaklara dökülen öğrencilerin gösterisi, hükümet karşıtı eyleme dönüştü. Başta Milano olmak üzere birçok kentteki gösterilerde öğrenciler, göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi hedef aldı.

Öğrenciler Birliği Ulusal Koordinatörü Giulia Biazzo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Salvini'yi "sahte vaatlerde bulunmak, üniversite ve okulları kapatmak ve sadece eğitim bütçesinde kesinti yapmakla" suçladı.

Milano'da yapılan yürüyüşte, kortejin başında "Salvini'ye hayır günü" yazılı bir pankart açıldı. Gösteri boyunca bazı dükkanların camlarına yumurta atan öğrenciler, kentin önemli meydanlarından Duomo'da iktidardaki koalisyon ortaklarından Lig (Lega) ve 5 Yıldız Hareketi (MS5) partilerinin bayraklarını yaktı. Ayrıca Salvini'yi elinde kitapla bir öğrenciye vururken karikatürize eden dövizler de taşındı.

Öte yandan, Roma ve Napoli kentlerinde de geniş katılımlı yapılan ve zaman zaman polis ile öğrenciler arasında gerginliklere yol açan gösterilere yarın da devam edileceği duyuruldu.

