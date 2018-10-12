İtalya'da öğrenciler hükümeti protesto etti

İtalya'nın çeşitli kentlerinde öğrenciler "okul güvenliği, eğitim masrafları, ihtiyaçlarının görmezden gelindiği, gelecek sene bütçesi ve ırkçılık" gibi sebeplerle hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin yaklaşık 50 şehrinde öğrenciler çeşitli gerekçelerle hükümeti protesto etti.

Başkent Roma'daki gösteride konuşan Ulusal Bilgi Ağı Koordinatörü Giacomo Cossu, "her gün yaşadıkları adaletsizliği ve sürdürülemez eğitim masraflarını" protesto etmek için sokağa çıktıklarını söyledi.

Hükümetin duyurduğu yeni bütçenin, öğrencilerin sorunlarını görmezden geldiğini dile getiren Cossu, "Hükümet taleplerimize cevap verene kadar güneyden kuzeye tüm okul ve üniversitelerde sürekli gerginlik ortamı devam edecek." dedi.

Ulusal Lise Öğrencileri Ağı Koordinatörü Giammarco Manfreda da hükümetin sürekli "değişimden" bahsettiğini ama "gerilemeden" başka bir şey yapmadığını kaydetti. Manfreda, her yıl 150 bin öğrencinin eğitim hayatını terk ettiğini de ifade etti.

Ulusal Üniversiteler Birliği Koordinatörü Enrico Gulluni ise "tekrar okul ve üniversitelere odaklanan bir ülke" fikri için mücadele etmek adına sokakta olduklarını söyledi.