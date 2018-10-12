HABER

İtalya'da öğrenciler hükümeti protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:47 | Son Güncelleme

Roma'daki gösteri nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, Torino'daki protestoda Başbakan Yardımcıları Matteo Salvini ile Luigi Di Maio'nun kuklaları ateşe verildi - Başbakan Yardımcısı Salvini: "Bu 'demokratik' öğrencilerin, okulda daha fazla vatandaşlık eğitimine ve belki de ailelerinden daha fazla ilgi görmeye ihtiyaçları var. Belki o zaman şehrin meydanında Salvini veya bir başkasının kuklasını yakmanın ya da fotoğrafları sokak lambalarına asmanın iğrenç bir şey olduğunu anlayabilirler. Şimdilik kimlikleri belirlendi ve ihbar edildiler"

İtalya'nın çeşitli kentlerinde öğrenciler "okul güvenliği, eğitim masrafları, ihtiyaçlarının görmezden gelindiği, gelecek sene bütçesi ve ırkçılık" gibi sebeplerle hükümet karşıtı gösteriler düzenledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin yaklaşık 50 şehrinde öğrenciler çeşitli gerekçelerle hükümeti protesto etti.

Başkent Roma'daki gösteride konuşan Ulusal Bilgi Ağı Koordinatörü Giacomo Cossu, "her gün yaşadıkları adaletsizliği ve sürdürülemez eğitim masraflarını" protesto etmek için sokağa çıktıklarını söyledi.

Hükümetin duyurduğu yeni bütçenin, öğrencilerin sorunlarını görmezden geldiğini dile getiren Cossu, "Hükümet taleplerimize cevap verene kadar güneyden kuzeye tüm okul ve üniversitelerde sürekli gerginlik ortamı devam edecek." dedi.

Ulusal Lise Öğrencileri Ağı Koordinatörü Giammarco Manfreda da hükümetin sürekli "değişimden" bahsettiğini ama "gerilemeden" başka bir şey yapmadığını kaydetti. Manfreda, her yıl 150 bin öğrencinin eğitim hayatını terk ettiğini de ifade etti.

Ulusal Üniversiteler Birliği Koordinatörü Enrico Gulluni ise "tekrar okul ve üniversitelere odaklanan bir ülke" fikri için mücadele etmek adına sokakta olduklarını söyledi.

Roma'da gösterinin yapıldığı bölgede trafikte aksamalar yaşandı.
\

- Torino'da Salvini ve Di Maio'nun kuklaları yakıldı

Torino'daki gösteride ise yüzlerce öğrenci sokağa çıkarak, "ırkçılık, eşitsizlik ve sahte değişim yönetimine karşı" protesto düzenledi.

Öğrenciler, üzerinde hükümetin ortakları aşırı sağcı Lig Partisi ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin liderleri olan başbakan yardımcıları İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio'nun fotoğrafları bulunan kuklaları ateşe verdi.

Konuyla ilgili Facebook'taki hesabından paylaşımda bulunan Başbakan Yardımcısı Salvini, şunları kaydetti:

"Sonra da nefret eken ben ve partim Lig oluyor. Sosyal merkezler ve bazı profesörler tarafından şımartılmış bu 'demokratik' öğrencilerin okulda daha fazla vatandaşlık eğitimine ve belki de ailelerinden daha fazla ilgi görmeye ihtiyaçları var. Belki o zaman şehrin meydanında Salvini veya bir başkasının kuklasını yakmanın ya da fotoğrafları sokak lambalarına asmanın iğrenç bir şey olduğunu anlayabilirler. Şimdilik kimlikleri belirlendi ve ihbar edildiler. Ama tabii onlar için her zaman her şey Salvini'nin suçu."

PARTNERHipnoz ile zayıflamak mümkün mü?Hipnoz ile zayıflamak mümkün mü?
Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçaktaReuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta
Tekirdağ'da derenin kirli aktığı bölgede denize girmek yasaklandıTekirdağ'da derenin kirli aktığı bölgede denize girmek yasaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 Yıldız Hareketi aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Çalışma ve Sosyal Polit Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini gösteri İtalya lig M5s öğrenci protesto

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

İlginizi Çekebilir

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

Rahip Brunson kararı duyunca hıçkırarak ağladı!

Rahip Brunson kararı duyunca hıçkırarak ağladı!

ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı

ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.