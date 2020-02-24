HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da Ölü Sayısı Artarken Corona Virüsü Ortadoğu'da Hızla Yayılıyor

İtalya'da Ölü Sayısı Artarken Corona Virüsü Ortadoğu'da Hızla Yayılıyor

24.02.2020 12:31 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınıyla nedeniyle dünya genelinde hastalığa yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İtalya’da hastalığa yakalananların sayısı Cuma günü itibariyle 150’ye ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 4’e yükseldi

İtalya'da Ölü Sayısı Artarken Corona Virüsü Ortadoğu'da Hızla Yayılıyor

Corona virüsü salgınıyla nedeniyle dünya genelinde hastalığa yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İtalya’da hastalığa yakalananların sayısı Cuma günü itibariyle 150’ye ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 4’e yükseldi.

İtalyan RAI Radyo kanalı son olarak 80’li yaşlarında bir kişinin hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya’da salgın nedeniyle daha önce ölen 3 kişinin de yine ileri yaşlardaki kişiler oldukları açıklanmıştı.

İtalya’da salgının yayılmasını önlemek adına birçok etkinlik ve toplantı iptal edilirken haftasonu bazı futbol müsabakaları da iptal edildi ve oynanmadı.

Öte yandan İran’ın ardından salgın Ortadoğu ülkelerine de sıçradı. İran’da salgına yakalananların sayısı 47’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye ulaşırken Kuveyt ve Bahreyn de ülkede ilk kez corona virus salgınına yakalanan kişiler tespit edildiklerini açıkladı. Bu kişilerin İran’a seyahat etmiş kişiler oldukları belirtildi.

Kuveyt, virüse rastlanan 3 kişinin Pazar günü İran’ın Meşhed şehrinden tahliye edilen 700 kişinin arasındaki kişilerden olduğunu açıkladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, hastalık görülen kişilerden birinin 53 yaşında bir Kuveyt vatandaşı, 61 yaşında bir Suudi vatandaşı ve 21 yaşında milliyeti tespit edilemeyen bir genç olduğunu duyurdu. Suudi yetkililer vatandaşlarının sağlık durumu konusunda Kuveyt’le irtibat halinde olduklarını açıkladı.

Kuveyt’e komşu ülke Bahreyn’de de İran’dan gelen bir Bahreyn vatandaşında hastalık görüldüğü belirtildi.

Virüs şu ana kadar dünya genelinde 77 binden fazla kişiye bulaştı, çoğu hastalığın başlangıç noktası olan Çin’den olmak üzere 2500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Katar Havayolları bugünden itibaren İran ve Güney Kore’den gelen yolcularının 14 gün boyunca karantinada kalmalarını isteyeceğini açıkladı.

Kuveyt ve Irak Havayolları da İran’a olan uçuşlarını durdurdu. Suudi Arabistan’da vatandaşlarının İran’a seyahatlerini askıya alma kararı aldı.

İran’la sınırlarını kapatan Irak, Kuveyt’ten gelen talep üzerine bu ülkeyle arasındaki Safwan sınır kapısını da geçişlere kapattı.

Afganistan’da da Pazartesi günü itibariyle bir kişide corona virüse rastlandığı açıklandı.

Afganistan Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz düzenlediği basin toplantısında durumundan şüphelenilen 3 vakadan birinde virüse rastlandığını açıkladı. Bu kişinin Herat bölgesinde olduğunu belirtti. 3 kişinin de İran’a seyahet ettikleri biliniyor.

Sağlık Bakanı Feroz, bölgede acil durum ilan ettiklerini istedi ve halktan mümkün olduğunda evlerinde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi. Afganistan’da İran’a yapılan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
ABD Başkanı Trump ilk resmi ziyareti için Hindistan’daABD Başkanı Trump ilk resmi ziyareti için Hindistan’da
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

Avusturya İtalya'dan gelen tren seferlerini durdurdu

Avusturya İtalya'dan gelen tren seferlerini durdurdu

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump ilk resmi ziyareti için Hindistan’da

ABD Başkanı Trump ilk resmi ziyareti için Hindistan’da

Almanya'da Yeşiller büyük zafer kazandı

Almanya'da Yeşiller büyük zafer kazandı

'Dünya düzdür' dedi, kendini uzaya fırlattı!

'Dünya düzdür' dedi, kendini uzaya fırlattı!

İran'dan korkutan haber geldi!

İran'dan korkutan haber geldi!

Korkulan oluyor: Üç ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Üç ülkeye daha sıçradı

380 yabancı karantina altına alındı!

380 yabancı karantina altına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.