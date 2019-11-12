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İtalya'da olumsuz hava koşulları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:33 | Son Güncelleme

Yağışların da etkisiyle kanallarıyla ünlü Venedik kentinde sular yükseldi

ROMA (AA) - İtalya'yı son günlerde etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının yol açtığı yoğun yağışlar sonrasında, kanallarıyla ünlü Venedik kentinde sular 127 santimetreye kadar yükseldi.

Ülke, kuzeyinden güneyine soğuk, rüzgarlı ve yağışlı havaya teslim oldu.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, yoğun yağışların etkisiyle kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik’te sular, bu sabah itibarıyla 127 santimetreye ulaştı. Suların yükselmesiyle kentin tarihi meydanı San Marco da sular altında kaldı.

Venedik ile Venedik Lagünü içinde yer alan Chioggia ilinde sabah 05.30'da suların yükseleceğine dair halkı uyarmak maksatlı sirenlerin çalındığı belirtildi.

Yetkililer, Venedik kent merkezindeki su seviyesinin ilerleyen saatlerde biraz daha yükselerek 140-145 santimetre seviyesine ulaşacağını ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Sicilya adasında pek çok şehirde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verilirken, okullar tatil edildi.

Kalabriya bölgesinde de rüzgarın hızının saatte 113 kilometreyi bulduğu, Bazilikata bölgesindeki Matera kentinde de hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Eğimli yapısı nedeniyle Matera'nın tarihi sokaklarının çamurlu sel sularına teslim olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının ülke genelinde hafta sonu da süreceği kaydedildi.

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İtalya İtalya'da olumsuz hava koşulları Venedik

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